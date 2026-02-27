Actor Awards am 1. März: Woody Harrelson verleiht Harrison Ford Preis für dessen Lebenswerk

Woody Harrelson ehrt Harrison Ford mit dem Lifetime Achievement Award bei den Actor Awards. Darüber hinaus wurden weitere Laudatoren angekündigt. Unter anderem werden Benicio Del Toro, Christoph Waltz und Regina Hall Preise an ihre Kollegen vergeben.

Bei den Actor Awards überreicht Woody Harrelson (64) der Schauspiel-Legende Harrison Ford (83) den Lifetime Achievement Award. Das meldet das Branchenblatt "The Hollywood Reporter". Bei der Ankündigung im Dezember ehrte SAG-AFTRA-Präsident Sean Astin (54) den "Indiana Jones"-Star: "Harrison Ford (83) ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit - ein Schauspieler, dessen ikonische Rollen die Weltkultur nachhaltig geprägt haben. Es ist uns eine Ehre, eine echte Legende auszuzeichnen, deren Einfluss auf unsere Kunst bis heute fortbesteht."

In den vergangenen Jahren haben Schauspielgrößen wie Jane Fonda, Barbra Streisand und Sally Field den Preis für ihr Lebenswerk erhalten. Die Zeremonie wird in der Nacht zum 1. März um 2 Uhr auf Netflix übertragen. Kristen Bell (45) ist erneut als Moderatorin an Bord.

Neue Laudatoren bestätigt

Zusätzlich wurden Benicio Del Toro, Regina Hall, Allison Janney, Sarah Paulson und Christoph Waltz als Laudatoren angekündigt. Del Toro ist in der Kategorie "Beste männliche Nebenrolle" für "One Battle After Another" nominiert, Waltz gehört zur Besetzung von "Frankenstein", das für das beste Schauspielensemble nominiert ist.

Auch Andy Garcia, Angela Kinsey, Chase Infiniti, Claire Danes, Connor Storrie, Damian Lewis, Damson Idris und Delroy Lindo werden Preise an ihre Kollegen vergeben. Zudem auf der Liste: Ellie Kemper, Gwyneth Paltrow, Jacob Elordi, Janelle James, Jenna Fischer, Jenna Ortega, Jessie Buckley, Lisa Kudrow, Megan Stalter, Mia Goth, Michael B. Jordan, Miles Caton, Mindy Kaling, Odessa A'zion, Paul W. Downs, Samuel L. Jackson, Sean Astin, Sterling K. Brown, Teyana Taylor, Timothée Chalamet, Tyler Okonma, Viola Davis, Wunmi Mosaku und Yerin Ha.

Spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen

Mit sieben Nennungen hat Paul Thomas Anderson (55) Drama "One Battle After Another" die meisten Chancen. "Blood & Sinners" von Ryan Coogler (39) folgt mit fünf Nominierungen. "Frankenstein", "Hamnet" und "Marty Supreme" wurden jeweils dreimal nominiert.