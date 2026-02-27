Actor Awards am 1. März: Woody Harrelson verleiht Harrison Ford Preis für dessen Lebenswerk

Woody Harrelson ehrt Harrison Ford mit dem Lifetime Achievement Award bei den Actor Awards. Darüber hinaus wurden weitere Laudatoren angekündigt. Unter anderem werden Benicio Del Toro, Christoph Waltz und Regina Hall Preise an ihre Kollegen vergeben.
Bei den Actor Awards überreicht Woody Harrelson (64) der Schauspiel-Legende Harrison Ford (83) den Lifetime Achievement Award. Das meldet das Branchenblatt "The Hollywood Reporter". Bei der Ankündigung im Dezember ehrte SAG-AFTRA-Präsident Sean Astin (54) den "Indiana Jones"-Star: "Harrison Ford (83) ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit - ein Schauspieler, dessen ikonische Rollen die Weltkultur nachhaltig geprägt haben. Es ist uns eine Ehre, eine echte Legende auszuzeichnen, deren Einfluss auf unsere Kunst bis heute fortbesteht."