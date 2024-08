In den letzten Jahren hat sich die Landschaft des Actionkinos stark verändert. Frauen sind als bemerkenswerte Protagonistinnen ins Rampenlicht getreten, die Geschichten von Mut, Unverwüstlichkeit und unerbittlicher Stärke erzählen. Vorbei sind die Zeiten, in denen Actionfilme ausschließlich männlichen Helden vorbehalten waren. Heute brechen Actionfilme mit weiblicher Beteiligung nicht nur die Kassenrekorde, sondern definieren auch neu, was es bedeutet, ein Held zu sein.

Von dystopischen Zukunftsvisionen bis hin zu antiken Martial-Arts-Epen zeigen diese Filme eine breite Palette starker, komplexer Frauen, die es mit allem aufnehmen können - vom Kampf gegen Außerirdische bis hin zur Zerschlagung krimineller Imperien. Dieser Artikel stellt 20 herausragende Actionfilme vor, in denen Frauen das Kommando übernehmen und dem Genre eine einzigartige Mischung aus Intensität, Intelligenz und emotionaler Tiefe verleihen. Ob sie nun das Schwert schwingen, sich in der tückischen Welt der Spionage bewegen oder Armeen in die Schlacht führen - diese Heldinnen erinnern uns daran, dass Action keine Geschlechtergrenzen kennt. Tauchen Sie ein in diese ausgewählte Liste und entdecken Sie einige der mitreißendsten Darbietungen und fesselndsten Geschichten, die von Frauen im Actionkino geführt werden.

1. Mad Max: Fury Road (2015)

IMDb: 8.1/10

Charlize Therons Darstellung der Imperator Furiosa ist ikonisch. Dieser postapokalyptische Thriller ist intensiv, visuell atemberaubend und erzählt von der Kraft der Widerstandsfähigkeit. Sehenswert ist auch das dazugehörige Prequel "Furiosa" von 2024 mit Anya Taylor-Joy in der Rolle der Furiosa.

2. Atomic Blonde (2017)

IMDb: 6.7/10

Wieder glänzt Charlize Theron, diesmal als Spionin im Kalten Krieg, die in einem neongetränkten Berlin Köpfchen, Muskeln und Stil vereint. Die Actionsequenzen sind erstklassig, vor allem die brutalen, schön choreografierten Kampfszenen.

3. Kill Bill: Volume 1 (2003)

IMDb: 8.2/10

Uma Thurmans „The Bride“ begibt sich in diesem Quentin Tarantino-Klassiker auf einen unerbittlichen Rachefeldzug. Er ist stilvoll, blutig und bietet Non-Stop-Action mit einer Mischung aus Martial Arts und Western-Einflüssen.

4. Wonder Woman (2017)

IMDb: 7.4/10

Gal Gadot erweckt die amazonische Kriegerprinzessin in diesem kraftvollen und visuell fesselnden Superheldenfilm zum Leben. Der Film ist ein Meilenstein des Genres und verbindet Action mit Herz und Heldentum.

5. Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (1979)

IMDb: 8.5/10

"Alien" ist ein Sci-Fi-Horror-Klassiker von Ridley Scott, der die Geschichte der Besatzung des Raumschiffs Nostromo erzählt. Während einer Routine-Mission empfängt das Team ein Notsignal von einem fremden Planeten. Dort entdecken sie eine mysteriöse Lebensform, die schnell zu einer tödlichen Bedrohung wird. Sigourney Weaver spielt Ellen Ripley, die sich als unerwartete, aber mutige Heldin erweist. Der Film ist bekannt für seine spannungsgeladene Atmosphäre, das bahnbrechende Creature-Design von H.R. Giger und seine Rolle in der Etablierung von Ripley als eine der ikonischsten Action-Heldinnen der Filmgeschichte.

6. The Old Guard (2020)

IMDb: 6.6/10

Charlize Theron führt in diesem actiongeladenen Netflix-Original eine Gruppe von unsterblichen Kriegern an. Es ist eine neue Interpretation des Genres, die düsteren Realismus mit übernatürlichen Elementen verbindet.

7. Wer ist Hanna? (2011)

IMDb: 6.8/10

Saoirse Ronan spielt eine jugendliche Killerin, die von ihrem Vater ausgebildet wird, und liefert in dieser einzigartigen Mischung aus Action und Coming-of-Age-Drama eine starke Leistung ab.

8. Salt (2010)

IMDb: 6.4/10

Angelina Jolie spielt Evelyn Salt, eine CIA-Beamtin, die auf der Flucht ist, nachdem sie beschuldigt wurde, eine russische Spionin zu sein. Der Film ist ein rasanter Thriller mit vielen Wendungen.

9. Die Tribute von Panem – The Hunger Games (2012)

IMDb: 7.2/10

Jennifer Lawrence als Katniss Everdeen ist in diesem dystopischen Actionfilm ein Symbol des Protests. Der Film verbindet intensive Action mit einer kraftvollen Erzählung über Überleben und Widerstand.

10. Edge of Tomorrow – Live. Die. Repeat. (2014)

IMDb: 7.9/10

Obwohl Tom Cruise die Hauptrolle spielt, stiehlt Emily Blunts Figur, Sergeant Rita Vrataski, als furchtlose Kriegerin in diesem Sci-Fi-Actionfilm die Show. Ihre Darstellung des „Engels von Verdun“ ist sowohl kämpferisch als auch inspirierend.

11. Lucy (2014)

IMDb: 6.4/10

Scarlett Johansson spielt eine Frau, die außergewöhnliche Fähigkeiten erlangt, nachdem ein Medikament versehentlich in ihren Körper gelangt ist. Der Film vermischt Sci-Fi-Elemente mit intensiver Action, während Lucy die Grenzen des menschlichen Potenzials auslotet.

12. Tiger & Dragon (2000)

IMDb: 7.8/10

In diesem wunderschön choreografierten Martial-Arts-Epos spielen Michelle Yeoh und Zhang Ziyi zwei erfahrene Kriegerinnen. Der Film ist bekannt für seine atemberaubenden Actionsequenzen und seine elegante Erzählweise.

13. Resident Evil - Genesis (2002)

IMDb: 6.6/10

Milla Jovovichs Alice ist eine herausragende Figur in dieser Sci-Fi-Horror-Action-Reihe. Der Film ist eine Mischung aus Zombie-Survival und Action, in der Alice gegen Horden von Untoten kämpft und Firmenverschwörungen aufdeckt.

14. Red Sparrow (2018)

IMDb: 6.6/10

Jennifer Lawrence spielt eine ehemalige Ballerina, die zur russischen Spionin wird und ihre Intelligenz und Kampffähigkeiten einsetzt, um in einer Welt voller Spionage und Verrat zu überleben. Der Film ist eine düstere, spannende Erkundung von Macht und Überleben.

15. Nikita (1990)

IMDb: 7.3/10

Dieser französische Klassiker unter der Regie von Luc Besson erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die sich von einer Kleinkriminellen in eine hochqualifizierte Auftragskillerin verwandelt. Der Film ist ein stilvoller, spannender Thriller mit einer starken Leistung von Anne Parillaud.

16. Sicario (2015)

IMDb: 7.6/10

Emily Blunt spielt eine FBI-Agentin, die in die undurchsichtige Welt des Drogenkriegs an der Grenze zwischen den USA und Mexiko hineingezogen wird. Der Film ist ein düsterer, intensiver Thriller, in dem sich ihre Figur mit moralischen Zweifeln und brutalen Realitäten auseinandersetzt.

17. Underworld (2003)

IMDb: 6.7/10

Kate Beckinsale spielt die Rolle der Selene, einer Vampirkriegerin, die in einen jahrhundertealten Krieg zwischen Vampiren und Werwölfen verwickelt ist. Der Film ist eine düstere, actiongeladene Fantasy mit einer starken, geheimnisvollen weiblichen Hauptfigur.

18. Tödliche Weihnachten (1996)

IMDb: 6.8/10

Geena Davis spielt eine Hausfrau aus der Vorstadt, die entdeckt, dass sie in ihrem früheren Leben eine hochqualifizierte Auftragskillerin war. Der Film ist eine aufregende Mischung aus Action und schwarzem Humor, während die Frau ihre tödlichen Fähigkeiten wiederentdeckt.

19. 3 Engel für Charlie (2000)

IMDb: 5.6/10

Cameron Diaz, Drew Barrymore und Lucy Liu spielen die Hauptrollen des Trios von Privatdetektiven in diesem lustigen, actiongeladenen Reboot. Der Film ist voll von atemberaubenden Stunts, Humor und Frauenpower.

20. Tomb Raider (2018)

IMDb: 6.3/10

Alicia Vikander schlüpft in diesem Reboot in die Rolle der Lara Croft und bringt einen bodenständigeren und düsteren Ansatz in die ikonische Figur. Es ist ein abenteuerlicher Actionfilm mit viel Nervenkitzel, wenn Lara sich auf eine gefährliche Reise begibt, um uralte Geheimnisse zu lüften.

Wenn wir diese 20 Filme betrachten, wird deutlich, dass das Action-Genre durch die Präsenz starker, mehrdimensionaler Frauenfiguren erheblich bereichert wird. Diese Filme unterhalten nicht nur, sondern stellen auch traditionelle Geschlechterrollen in Frage und bieten neue Erzählungen, in denen Frauen die treibende Kraft hinter der Action sind. Ob durch körperliches Geschick, scharfen Verstand oder unnachgiebige Entschlossenheit - diese Heldinnen haben dem Genre einen nachhaltigen Stempel aufgedrückt und das Publikum auf der ganzen Welt inspiriert. Da die Nachfrage nach einer vielfältigen Repräsentation weiter wächst, sieht die Zukunft des Actionkinos rosig aus - eine Zukunft, in der Frauen nicht nur Teil der Geschichte sind, sondern sie anführen und Wege beschreiten, die von Stärke, Widerstandsfähigkeit und Empowerment zeugen.

