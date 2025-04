Vor gut einem Jahr führte das Team von „Verstehen Sie Spaß?“ mal wieder in und um Rottweil Passanten hinters Licht. Lukas, Annabell und Sophia Mohrland waren bei den Dreharbeiten dabei. Am Samstag werden die neuen Folgen ausgestrahlt.

Gleich mehrfach hat das Team der beliebten ARD-Fernsehshow „Verstehen Sie Spaß“ in den vergangenen Jahren Szenen in Rottweil gedreht.

Am Samstag wird im Ersten ein weiterer Film gezeigt, der in der Oberen Hauptstraße entstanden ist (ARD, Samstag, 12. April, 20.15 Uhr). Es ist der vorerst letzte Film einer ganze Serie an „Verstehen-Sie-Spaß“- Beiträgen aus Rottweil.

Zeit, einmal auf die Highlights zurückzublicken und mit drei kleinen Statisten zu sprechen, die bei einem der Streiche mitgespielt haben.

Lockvogel im Wald

Der aufwendigste Dreh fand am Oberen Solbad neben der Jugendherberge statt. Hier waren professionelle Stuntmänner für „Verstehen Sie Spaß“ im Einsatz. In das historische Gebäude wurde kurzerhand eine Seilwinde samt Motor eingebaut, mit der die Filmleute in die Höhe katapultiert werden konnten.

Prominenz war mit dem Kabarettisten Christoph Sonntag in Rottweil zu Gast. Er war als „Lockvogel“ im Stadtwald beim Bettlinsbad unterwegs. Die Maiwanderer wurden auf der Suche nach dem angeblich besonders geschützten „Kreuzschnabel-Auerhahn“ gekonnt hinters Licht geführt.

„Verlade“ bei Zweirad Meßmer

Gleich drei Drehs fanden im EDEKA Culinara statt, außerdem hat Zweirad Meßmer seine Räumlichkeiten für eine „Verlade“ – so nennen die Filmleute ihre unterhaltsamen Filme – zur Verfügung gestellt.

Immer wieder kamen auch Statisten aus Rottweil zum Einsatz, die jüngsten waren der zwölfjährige Lukas, die zehnjährige Annabell und die siebenjährige Sophia. Sie erinnern sich noch gerne daran zurück. „Es war sooooo spannend“, berichten sie mit strahlenden Augen.

„Es wurden vom Sender drei Kinder gesucht. Eigentlich Schauspielkinder, doch dann hat Viktoria Schmidt, Referentin von Oberbürgermeister Christian Ruf, unsere drei Kinder vorgeschlagen. Das war schon sehr spannend“, erzählt Katharina Mohrland. Doch aus Verschwiegenheitsgründen habe sie den Kindern erst wenige Tage vor den Dreharbeiten von der Aktion erzählt. „Wir waren so aufgeregt und konnten es kaum abwarten“, sagen die drei.

Rottweiler Kinder beim Dreh dabei

Am Filmset entstand auch unser Foto mit Lockvogel „Olli“ – er gilt als einer der prominentesten Darsteller bei „Verstehen Sie Spaß“. Klar, dass er auch für ein Erinnerungsfoto bereit war, das die Familie und das Team von „Verstehen Sie Spaß“ gerne auch den Medien zur Verfügung stellen.

„Das Filmteam hat sich den ganzen Tag bestens um uns gekümmert, wir bekamen ein leckeres Büffet und viele Einblicke auch hinter die Kulissen“, berichtet Annabell. Der Drehort sei perfekt präpariert gewesen. „Selbst wir haben nicht entdeckt, wo die Kamera und die Lautsprecher versteckt sind“, sagt Lukas.

Besonderer Bahnübergang

Bei dem Film geht es um einen ganz besonderen Bahnübergang, der so manche Überraschung für die Autofahrer parat hat. Und am Ende des Beitrags kommen die Kinder und Olli von der Crew ins Spiel. Mit ihrem eigenen kleinen Zug. Und Spaß hatten sie dabei offenbar alle.

Warum dreht „Verstehen-Sie-Spaß“ eigentlich so viele Filme in einer Stadt? Angefangen hat alles mit dem Film „Und täglich grüßt das irre Amt“, das 2022 im Rottweiler Rathaus gedreht wurde. „Das Filmteam hat auf der Suche nach einer geeigneten Drehmöglichkeit bei uns angefragt und wir haben damals einfach spontan zugesagt. Jeder erinnert sich ja noch gerne an die Streiche mit der Verstecken Kamera, die man als Kind gebannt vor dem Fernseher verfolgt hat“, erinnert sich der städtische Pressesprecher Tobias Hermann.

Beitrag zum Stadtmarketing

Nachdem der erste Dreh im Kasten war, hatte das Team dann nochmals angefragt und die Stadtverwaltung war bei der Vermittlung geeigneter Örtlichkeiten behilflich. „Das ist auch ein kleiner Beitrag zum Stadtmarketing, denn die Filme werden ja deutschlandweit ausgestrahlt“.

Muss man also weiter auf der Hut sein und befürchten, bald wieder in Rottweil von einer „Versteckten Kamera“ hereingelegt zu werden? Die Stadtverwaltung gibt Entwarnung: Derzeit sind keine weiteren Drehs von „Verstehen Sie Spaß“ in Rottweil geplant. Nur die städtischen Blitzer tun – mehr oder weniger gut versteckt – auf Rottweils Straßen ihren Dienst. Und mit einem Augenzwinkern fügt das Rathausteam hinzu: „Zumindest solange uns nicht ein gewisser Wohnwagen-Besitzer wieder einen Streich spielt.“

