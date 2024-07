Achtung, Spoiler!: Die größten Überraschungsauftritte in Deadpool & Wolverine

Seit dem 24. Juli macht Superhelden-Schandmaul Deadpool (Ryan Reynolds, 47) das Kino wieder unsicher. In "Deadpool & Wolverine" macht er das, wie der Titel unschwer erkennen lässt, aber nicht alleine. Auch Hugh Jackman (55) hat sich noch einmal dazu bereiterklärt, seine Muskelberge in den Marvel-Spandex zu zwängen. Für den ersten gemeinsamen Ausflug ins MCU erhielten die beiden aber auch die Unterstützung von unzähligen ehemaligen Helden von Comic-Verfilmungen - sogar ein Superman geht dem DC-Universum kurz fremd!

Achtung, es folgen massive Spoiler zu den Überraschungsauftritten

Nachdem in "Deadpool 2" unter anderem schon Brad Pitt (60) ein Mini-Cameo hatte und dieses jäh in einer Stromleitung endete, legt "Deadpool & Wolverine" in jedweder Hinsicht noch eine Schippe drauf.

Lesen Sie auch

Ein besonders witziger Moment etwa ist, wenn sich Deadpool durch die verschiedenen Paralleluniversen wühlt, um nach der passenden Wolverine-Variante zu suchen - und dabei auf einen Ex-Superman trifft. Denn ausgerechnet Henry Cavill (41) hat Jackman in einer der alternativen Realitäten als Wolverine ersetzt und ist als "Cavillrine" in weißem Unterhemd und mit Zigarre im Mund zu sehen.

Vampirjäger und menschliche Fackel

Nicht minder dürften alle Marvel-Fans den Gastauftritt von Chris Evans (43) aka Captain America feiern. Denn natürlich nimmt Deadpool die Tatsache aufs Korn, das Evans zu Beginn seiner Karriere auch schon einen der "Fantastic Four" mimte - Johnny Storm, auch bekannt als die menschliche Fackel. Als Evans dann "Flamme an!" ruft, ist folglich nicht nur Deadpool überrascht.

Eine späte Chance auf Wiedergutmachung bekommt derweil Jennifer Garner (52). Die spielte im als Flop abgestempelten "Daredevil" ihres Ex-Mannes Ben Affleck (51) sowie einem eigenen Ableger bekanntlich die Antiheldin Elektra. Fast 20 Jahre ist es her, dass sie die Rolle letztmals innehatte.

Einen bleibenden Eindruck hinterlässt auch ein kurzer Auftritt von Wesley Snipes (61). Der machte vor über zwei Jahrzehnten als Vampir/Mensch-Hybrid Blade Jagd auf fiese Blutsauger. Im anstehenden MCU-Film über den Vampirkiller wird jedoch Oscarpreisträger Mahershala Ali (50) die Rolle übernehmen - was Snipes in seinem Cameo-Auftritt nur bedingt gefällt.

Einen Überraschungsauftritt für Marvel-Insider legt auch Channing Tatum (44) hin. Der wollte Berichten zufolge seit Jahren nichts sehnlicher, als den Comichelden und X-Men-Mitglied Gambit zu spielen. Zu einem Solofilm reichte es aber trotz seiner Bemühungen nie, in die Rolle durfte er dank "Deadpool & Wolverine" nun aber dennoch schlüpfen.

Allen Fans des düsteren Films "Logan - The Wolverine", mit dem Jackman 2017 eigentlich seinen Abschied als Wolverine gefeierte hatte, ist die Rückkehr von Dafne Keen (19) eine große Freude. Sie spielte als damals Zwölfjährige die Mutantin Laura, die sich schließlich als Tochter von Logan herausstellte und wie er über Adamantium-Krallen verfügt.

Als eine der beständigsten Figuren im gesamten MCU zählt Happy Hogan, dargestellt von Jon Favreau (57). Mit seiner Bewerbung für die Avengers wird Deadpool natürlich beim nicht unbedingt begeistertem Sicherheitschef von Stark Industry vorstellig.

Diese Cameos verpasst das deutsche Publikum

In den Genuss einer Handvoll weiterer Cameos werden deutsche Kinofans derweil gar nicht kommen: Denn bei einigen Varianten von Hauptfigur Deadpool aus den diversen Paralleluniversen sind nur die Stimmen der Stars im englischen Original zu hören. Darunter etwa Nathan Fillion (53), Matthew McConaughey (54) - und selbstredend Ryan Reynolds Gattin Blake Lively (36).