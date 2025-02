Das Wetter in Deutschland wird in den kommenden Tagen kälter aber trockener. „Mit dem Zustrom kalter Luft aus Norden geht die Temperatur vor allem in den Nächten deutlich zurück“, sagt Meteorologin Jacqueline Kernn vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Temperaturen bis zu minus 10 Grad

Vor allem im Osten und Südosten sowie in den Mittelgebirgslagen drohe in der Nacht strenger Frost unter minus 10 Grad. Tagsüber könne es in den Regionen Dauerfrost geben, nach Westen und Südwesten würden dagegen Tageshöchstwerte um plus 5 Grad oder mehr erreicht

„Der Hochdruckeinfluss hält voraussichtlich bis weit in die kommende Woche an. Durch den Zustrom trockener Luft kann sich die Sonne ab Sonntag besser durchsetzen“erläutert Kernn.

Die Prognosen im Einzelnen

Freitag: Am Feitag (14. Februar) zeigt sich der Himmel wechselnd bis stark bewölkt. An den Alpen sowie dem östlichen Mittelgebirgsraum fällt Schnee, sonst werden nur vereinzelt Schneeschauer erwartet. Im Südwesten gibt es laut der Prognosen im Tagesverlauf auch länger sonnige Abschnitte. Die Temperaturen erreichen minus 2 bis plus 5 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Nord.

So wird das Wetter im Südwesten

Es wird glatt in Baden-Württemberg. Der Regen zieht Stück für Stück Richtung Süden ab, führt jedoch verbreitet zu überfrierender Glätte, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Am Freitag und am Wochenende soll es trocken bleiben. Die kühlsten Temperaturen erwartet der DWD am Freitag, an dem Höchstwerte von vier Grad am südlichen Oberrhein vorausgesagt werden.

Frostige Temperaturen in der Nacht halten sich auch im Verlauf des Wochenendes. Tagsüber rechnet der DWD dann mit Werten knapp über null Grad.