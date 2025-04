Achtstündiger Beauty-Eingriff: Nach Facelifting: Carmen Geiss war geschockt

Die TV-Millionärin Carmen Geiss (59) hat sich einer aufwendigen Gesichtsoperation unterzogen und spricht nun offen über den drastischen Beauty-Eingriff. Die 59-Jährige entschied sich für ein sogenanntes Deep Plane Facelifting samt Halsstraffung, wie sie unter anderem in der neuesten Ausgabe des Magazins "Bunte" erzählte. Demnach habe sie insgesamt 22.000 Euro für die Prozedur in einer Schönheitsklinik bezahlt. Der Grund für die Operation laut Geiss: ihr großer Gewichtsverlust in der letzten Zeit.

Man nehme zwar überall am Körper ab, sehe es im Gesicht jedoch zuerst, verriet der Reality-TV-Star. "Meine Wangen und Backen hingen plötzlich, und die Konturen wurden insgesamt schlaffer", so die Ehefrau von Robert Geiss (61) offen. Vier Chirurgen hätten insgesamt acht Stunden operieren müssen, da die Ärzte zunächst auch "sämtliche Verkapselungen und Verklebungen, die durch das Hyaluron und Silikon verursacht worden waren", auflösen und entfernen hätten müssen. Erst danach hätten die Mediziner mit dem eigentlichen Facelifting starten können.

Dennoch sei ihr erster Blick in den Spiegel nach dem Eingriff "ein Schock" gewesen: "Ich war total aufgequollen, vor allem konnte ich kaum aus den Augen schauen, so dick waren die." Sie habe zunächst ausgesehen, als hätte sie "mit Muhammad Ali gekämpft und verloren". Am schlimmsten sei der Hals gewesen. So habe sie sogar um Luft ringen müssen, so straff sei dieser gezogen worden. "Ich bin nicht nur erschrocken, ich habe sie gar nicht wiedererkannt. Welches Monster kommt denn da um die Ecke?", sagte auch ihr Ehemann Robert Geiss in einem Interview mit dem Sender RTL zum ersten Blick auf seine Frau nach der OP.

An alle Kritiker von Schönheits-Eingriffen hat Carmen Geiss hingegen eine eindeutige Botschaft: "Jeder ist seines Glückes Schmied. Jeder darf über seinen Körper bestimmen - und nicht andere." Mit dem Endergebnis sind nun offenbar aber alle sehr zufrieden. Es habe zwar eine Zeit gedauert, aber heute sei sie "superhappy mit dem Resultat", so Carmen Geiss zu "Bunte". Auch die Narben seien perfekt unter den Haaren und hinter dem Ohr versteckt. Und Robert Geiss merkte mit seiner unverwechselbaren charmanten Art gegenüber RTL an: "Am Ende ist es besser als vorher."