Interview zu Achtsam morden 2: Tom Schilling und Friederike Kempter über ihre inneren Kinder

Von Trigger-Momenten bis zu unerfüllten Wünschen: Tom Schilling und Friederike Kempter sprechen im Interview über Kindheitsträume, Kontrollverlust und kleine Sehnsüchte, die bis heute geblieben sind.
Mit der zweiten Staffel von "Achtsam morden" wird es für Björn Diemel (Tom Schilling) erneut kompliziert: Eigentlich hat der ehemalige Strafverteidiger sein Leben mithilfe von Achtsamkeit besser im Griff - doch ausgerechnet sein inneres Kind bringt die mühsam aufgebaute Balance ins Wanken. Passend zum Start der neuen Folgen am 28. Mai auf Netflix hat spot on news mit Tom Schilling und Friederike Kempter über ihre eigenen Kindheitsträume, emotionale Trigger und die Frage gesprochen, welche Wünsche sie sich noch nicht erfüllt haben.