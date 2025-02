Achterbahnfahrt: Denise Richards über Ehe mit Charlie Sheen: Noch heftiger als vermutet

Denise Richards (54) spricht in einem neuen Interview über die turbulente Ehe mit ihrem Ex-Mann Charlie Sheen (59). Im Rückblick sagt Richards, dass diese Lebensphase sogar noch heftiger war, als es für die Öffentlichkeit rüberkam: "Es war eine Achterbahnfahrt, mehr als die Leute ahnen."

Richards und Sheen arbeiteten gemeinsam am Set von "Good Advice - Guter Rat ist teuer". Im Gespräch mit "People" erinnert sich die Schauspielerin, dass sie vor Sheen gewarnt worden war: "Alle rieten mir, nicht mit ihm auszugehen, aber ich wollte ihn nicht nach den Schlagzeilen in der Boulevardpresse beurteilen", so Richards. "Ich beurteilte ihn als den Mann, den ich traf. Ich sagte mir, solange er niemanden ermordet hat, kann ich ihn nicht wegen seiner Vergangenheit verurteilen."

"Schwierige, harte Zeit"

Ein Jahr nach ihrem Kennenlernen 2001 heirateten die beiden, drei Jahre später folgte die Scheidung, dazwischen gab es zahlreiche Schlagzeilen. Von Sheens Drogenkonsum bis zur Schlammschlacht um das Sorgerecht für die zwei Töchter Sami (20) und Lola (19) standen die beiden regelmäßig in der Zeitung. Weiter erinnert sich Richards: "Es war eine so schwierige, harte Zeit."

Richards gibt auch zu, dass sie nicht gedacht hätte, dass ihre Töchter diese Schlagzeilen über ihre turbulente Beziehung jemals lesen würden. "Man denkt nicht: 'Oh, wenn sie 19 und 20 sind, werden sie das lesen'. Ich dachte immer, sie würden nie herausfinden, was passiert ist, aber das Gegenteil ist der Fall."

"Können über den Mist lachen, den wir durchgemacht haben"

Heute ist die Stimmung zwischen den beiden Ex-Partnern friedlich: "Er weiß, dass ich immer für ihn da sein werde, und ich bin auch für seine Söhne da. Jetzt schauen wir zurück und denken: 'Oh Gott...' Aber am Ende des Tages sind wir füreinander da." Die Familie hat offenbar ihren Weg gefunden, mit schwierigen Situationen umzugehen: "Trotz allem können wir lachen über all den Mist, den wir durchgemacht haben."

Vom Rampenlicht hat die Schauspielerin nicht genug. Im März geht Richards mit ihrer neuen Realityshow "Denise Richards & Her Wild Things" wieder vor der Kamera. Mit dabei sind auch ihre Töchter Sami und Lola sowie Eloise (13), die sie als Baby adoptiert hatte, ihr Ehemann Aaron Phypers (52) und "eine ganze Schar von Haustieren", wie "People" schreibt.