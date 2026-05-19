Am 19. Mai 2018 verfolgten Millionen die royale Traumhochzeit von Harry und Meghan auf Schloss Windsor. Doch hinter den Kulissen herrschte offenbar Chaos: Streit um eine Tiara, Tränen wegen der Blumenmädchen-Kleider und der Skandal um Meghans Vater sorgten für Schlagzeilen.
Als der britische Prinz Harry (41) und die US-Schauspielerin Meghan Markle (44) 2018 auf Schloss Windsor Hochzeit feierten, war wohl nicht alles so märchenhaft wie es schien. Millionen von Menschen weltweit verfolgten am 19. Mai vor acht Jahren die royale Trauung im TV. Was sie nicht zu sehen bekamen, war das Drama, das angeblich hinter den Kulissen herrschte. Schon im Vorfeld der Hochzeit sollen die Spannungen mit den anderen Mitgliedern der königlichen Familie deutlich geworden sein. Nur zwei Jahre nach dem Jawort kam es zum öffentlichen Bruch. Harry und Meghan verließen Großbritannien und siedelten in die USA über.