WM in London: Vielleicht der Schlechteste: Darts-Fiasko für Pietreczko

WM in London

4 Nathan Aspinall glänzt im Achtelfinale. Foto: John Walton/PA Wire/dpa

Das geht schnell: Ricardo Pietreczko bekommt im WM-Achtelfinale eine echte Abreibung. Die englischen Fans in London feiern das endgültige Aus für die deutschen Profis.











London - Auf der größten Darts-Bühne der Welt veräppelte sich Ricardo Pietreczko selbst. Deutschlands letzte WM-Hoffnung war nicht nur sportlich chancenlos, sondern auch emotional hilflos. Ausgerechnet in seinem bisher wichtigsten Spiel in seiner noch jungen Karriere erlaubte sich Pietreczko einen miserablen Auftritt, der in London zu einem 0:4 gegen Englands Nathan Aspinall führte.