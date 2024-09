Achte Staffel startet: Wer stiehlt mir die Show?: Das sind Jokos Herausforderer

"Wer stiehlt mir die Show?" flimmert wieder über die TV-Bildschirme (ab 8. September immer sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben, jeweils eine Woche zuvor auf Joyn). In der achten Staffel der Quizshow treten eine Musikerin, ein Komiker und ein Podcaster gegen Joko Winterscheidt (45) an, um ihm seine Show zu stehlen.

Podcaster mit eigener TV-Show

Der gebürtige Detmolder Tommi Schmitt (35) studierte Medienkommunikation und Journalismus und absolvierte ein Volontariat in der Presseabteilung seines Lieblingsvereins Borussia Mönchengladbach. Daneben war er bereits als Autor für verschiedene Comedyshows wie "TV Total" tätig. Sein Masterstudium in Hannover brach er ab und konzentrierte sich auf die Comedy. 2017 begann seine erfolgreiche Karriere als Podcaster, gemeinsam mit Comedian Felix Lobrecht (35) startete er "Gemischtes Hack". Der Podcast führt regelmäßig Spotify-Top-10-Listen an und räumte Preise wie den Deutschen Comedypreis ab.

Tommi Schmitt startete nicht nur mit "Copa TS" einen weiteren Podcast, in dem er seine Fußball-Leidenschaft in den Mittelpunkt stellt. In den vergangenen Jahren zog es ihn immer mehr auch vor die TV-Kamera. Er war in der zweiten Staffel der Amazon-Comedyshow "LOL: Last One Laughing" dabei oder in den ProSieben-Sendungen "Das Duell um die Welt" und "Joko & Klaas gegen ProSieben". Nach seiner eigenen ZDFneo-Show "Studio Schmitt" folgte mit "Neo Ragazzi" eine gemeinsame Talkshow mit Sophie Passmann (30). Zur Fußball-EM 2024 war er zudem Teil der ZDF-Doku "Heimvorteil", in der er Spieler auf dem Weg zur EM-Nominierung begleitete.

Musikerin mit Schauspieltalent und großem Hit

Die in Wedel geborene Künstlerin Nina Chuba (25) begann ihre Karriere in der Öffentlichkeit mit Schauspielrollen. Mit sieben Jahren spielte sie die Rolle der Marie Krogmann in der Serie "Die Pfefferkörner". Sie war auch in "Notruf Hafenkante", "Letzte Spur Berlin" oder "Das Traumschiff" zu sehen. Musikalisch startete Nina Katrin Kaiser, wie sie gebürtig heißt, 2016 in der Band Blizz. Nach einem Umzug nach Berlin 2018 widmete sie sich jedoch ihrer Solokarriere unter ihrem Künstlernamen Nina Chuba.

Anfangs noch auf Englisch brachte sie 2021 ihren ersten Song auf Deutsch heraus. 2022 sollte ihr mit einem deutschsprachigen Lied der Durchbruch gelingen: "Wildberry Lillet" schaffte es auf Platz eins der deutschen Single-Charts. 2023 veröffentlichte Nina Chuba ihr Studio-Debütalbum "Glas", das Songs wie "Mangos mit Chili", "Glatteis" oder "Ich hass dich" bereithält. Die Musikerin wurde bereits mehrmals mit der "1 Live Krone" ausgezeichnet, unter anderem in der Kategorie "Beste Künstlerin". 2025 geht sie auf ihre erste große Arena-Tour.

Komiker und ehrlicher Autor

Kurt Krömer (49) ist ein alter Hase im Showgeschäft. Der in Neukölln geborene Alexander Bojcan trat anfangs unter seinem Pseudonym, das sich durch Berliner Schnauze, Anzug mit Hosenträgern und Brille auszeichnet, in der Hauptstadt auf. Im TV war er ab 2004 mit seiner ersten eigenen Late-Night-Show zu sehen. Nach "Die Kurt Krömer Show" (rbb) folgten Formate wie "Bei Krömers", "Krömer - Die internationale Show" oder "Krömer - Late Night Show". Von 2019 bis 2022 lief beim rbb in sieben Staffeln die Show "Chez Krömer", die immer wieder mit kontroversen Gästen für Aufsehen sorgte und in der Krömer auch deutlich zeigte, was er von den Einstellungen seiner Gäste hält.

Einem größeren Publikum wurde er auch durch die Amazon-Comedyshow "LOL" bekannt, an der er mehrmals teilnahm. Krömer ist als Schauspieler auch auf der Theaterbühne zu sehen und zu seinen Filmrollen zählen Auftritte in der Komödie "Eine Insel namens Udo" (2011) oder "Bibi & Tina - Einfach anders" (2022). Mit "Feelings" hat er einen eigenen Talk-Podcast mit Promigästen. In seiner Sendung "Chez Krömer" sprach der trockene Alkoholiker in einer Folge mit Torsten Sträter (57) offen über seine Depressionen, über die der vierfache Vater auch das Buch "Du darfst nicht alles glauben, was du denkst: Meine Depression" geschrieben hat.

Das Konzept von "WSMDS"

In acht Quiz-Kategorien und drei Gewinnstufen versuchen die Kandidaten, drei Promis und ein Wildcard-Kandidat oder -Kandidatin, sich bis zum Finale durchzusetzen. Nach jeder Gewinnstufe muss einer die Show verlassen. Am Ende tritt Moderator Joko Winterscheidt dann im direkten Duell gegen die verbleibende Person an - und verliert gegebenenfalls im finalen Quiz mit Moderatorin Katrin Bauerfeind (42) seine Show.

Denn der Gewinner oder die Gewinnerin darf "Wer stiehlt mir die Show?" in der folgenden Folge nach eigenen Vorstellungen präsentieren. Winterscheidt wechselt auf die andere Seite und versucht, seine Sendung zurückzugewinnen. In der finalen Folge der bisherigen Staffeln durfte der Sieger oder die Siegerin sich über ein eigenes Cover auf einem Rätselheft freuen oder sich mit einem Stirnabdruck auf dem "Walk of Brain" verewigen.