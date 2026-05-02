Halbzeit bei "Let's Dance": Der Partner-Switch forderte die sieben verbliebenen Promis heraus. Die Jury vergab insgesamt drei mal 30 Punkte. Trotz Topwertung musste eine Favoritin die Show verlassen.
Die achte Liveshow der aktuellen "Let's Dance"-Staffel (bei RTL, auch auf RTL+) hatte es in sich: Halbzeit, nur noch sieben Promis im Rennen - und mit dem gefürchteten Partner-Switch gleich doppelte Herausforderung für alle Beteiligten. Während einige Kandidaten über sich hinauswuchsen, gerieten andere ins Straucheln. Am Ende musste überraschend ein Favoritenpaar gehen.