Halbzeit bei "Let's Dance": Der Partner-Switch forderte die sieben verbliebenen Promis heraus. Die Jury vergab insgesamt drei mal 30 Punkte. Trotz Topwertung musste eine Favoritin die Show verlassen.

Die achte Liveshow der aktuellen "Let's Dance"-Staffel (bei RTL, auch auf RTL+) hatte es in sich: Halbzeit, nur noch sieben Promis im Rennen - und mit dem gefürchteten Partner-Switch gleich doppelte Herausforderung für alle Beteiligten. Während einige Kandidaten über sich hinauswuchsen, gerieten andere ins Straucheln. Am Ende musste überraschend ein Favoritenpaar gehen.

Partner-Switch sorgt für Spannung Gleich zu Beginn wurde klar: Der Partner-Switch verlangt den Promis alles ab. Ohne gewohnte Routine und mit neuen Profi-Partnern mussten sie sich auf völlig andere Dynamiken einstellen.

Für gute Laune sorgte Ross Antony, der gemeinsam mit Alexandru Ionel eine energiegeladene Salsa aufs Parkett legte. Die Jury lobte vor allem den Unterhaltungsfaktor - solide 24 Punkte waren der Lohn. Ebenfalls 24 Punkte holten Joel Mattli und Patricija Ionel mit einem kraftvollen Paso Doble.

Weniger rund lief es für Milano, der sich im langsamen Walzer sichtbar schwertat. Unsicherheiten und fehlendes Risiko führten zu nur 20 Punkten - ein erster Dämpfer an diesem Abend.

Für das Highlight der ersten Runde sorgte hingegen Jan Kittmann: Mit Ekaterina Leonova tanzte er einen gefühlvollen Wiener Walzer und wurde mit Standing Ovations sowie der Höchstwertung von 30 Punkten belohnt.

Auch Anna-Carina Woitschack zeigte sich in Topform: Ihr Charleston mit Valentin Lusin überzeugte durch Leichtigkeit und Präzision (27 Punkte). Nadja Benaissa punktete mit einem schwungvollen Jive an der Seite von Massimo Sinató (26 Punkte).

Weniger technisch, dafür umso unterhaltsamer präsentierte sich Gustav Schäfer im Paso Doble mit Zsolt Sándor Cseke - 21 Punkte spiegelten die gemischten Reaktionen der Jury wider.

Emotionen und Höchstwertungen in Runde zwei

In der zweiten Runde - den regulären Tänzen - drehte sich das Blatt bei einigen Paaren. Joel Mattli überzeugte im Slowfox mit Eleganz und Lockerheit (27 Punkte), während Milano mit seiner Samba deutlich sicherer wirkte und sich auf 25 Punkte steigerte.

Besonders emotional wurde es bei Ross Antony: Sein Jive war seinem verstorbenen Vater gewidmet - und das Publikum feierte ihn für diese berührende Performance (25 Punkte).

Jan Kittmann bestätigte seine starke Form mit einer energiegeladenen Samba (26 Punkte), doch den absoluten Höhepunkt des Abends lieferten zwei Frauen:

Anna-Carina Woitschack begeisterte mit einem kraftvollen Paso Doble - Standing Ovations und 30 Punkte inklusive. Noch eine Spur dramatischer wurde es bei Nadja Benaissa: Trotz eines kleinen Missgeschicks mit ihrem Kleid tanzte sie ihren Tango souverän zu Ende - ebenfalls 30 Punkte und großes Lob von der Jury.

Überraschendes Aus und Schreckmoment

Trotz der starken Leistung reichte es am Ende nicht: Nach Einbezug der Zuschauerstimmen mussten Nadja Benaissa und Vadim Garbuzov die Show verlassen - eine echte Überraschung. Damit ist nur noch eine Frau im Rennen um den Titel "Dancing Star 2026": Anna-Carina Woitschack.

Für einen Schreckmoment sorgte am Ende ein Zwischenfall abseits des Parketts: Profi-Tänzerin Malika Dzumaev brach plötzlich zusammen. Moderator Daniel Hartwich reagierte sofort und forderte medizinische Hilfe an.