Acht Shows im Oktober: Metallica kündigen Konzertreihe in der Sphere in Las Vegas an

Die Sphere in Las Vegas zieht einige der größten Musik-Acts der Gegenwart an. Jetzt haben die Metal-Ikonen von Metallica eine Konzertreihe dort offiziell bestätigt. Im Oktober ist es so weit.
Es war eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der Musikbranche - nun ist es offiziell: Metallica werden im Herbst die spektakuläre Sphere in Las Vegas bespielen. Unter dem Titel "Life Burns Faster" gastiert die legendäre Metal-Band ab Oktober für insgesamt acht Abende in der futuristischen Konzerthalle. Das gab die Gruppe nun bekannt.