Acht Shows im Oktober: Metallica kündigen Konzertreihe in der Sphere in Las Vegas an

Die Sphere in Las Vegas zieht einige der größten Musik-Acts der Gegenwart an. Jetzt haben die Metal-Ikonen von Metallica eine Konzertreihe dort offiziell bestätigt. Im Oktober ist es so weit.

Es war eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der Musikbranche - nun ist es offiziell: Metallica werden im Herbst die spektakuläre Sphere in Las Vegas bespielen. Unter dem Titel "Life Burns Faster" gastiert die legendäre Metal-Band ab Oktober für insgesamt acht Abende in der futuristischen Konzerthalle. Das gab die Gruppe nun bekannt.

Acht Shows im Oktober, keine Wiederholungen Die Shows finden demnach jeweils an einem Donnerstag und dem direkt darauf folgenden Samstag statt: am 1. und 3. Oktober, am 15. und 17., dem 22. und 24. sowie am 29. und 31. Oktober dieses Jahres. Dabei setzt die Band um Frontmann James Hetfield (62) und Schlagzeuger Lars Ulrich (62) auf ein Konzept, das sich bereits auf der M72-Welttournee 2023 bewährt hat - die sogenannten "No Repeat Weekends". Das bedeutet: An den jeweiligen Donnerstag- und Samstagskonzerten eines Wochenendes wird kein einziger Song doppelt gespielt.

Metallica-Drummer Lars Ulrich war sofort Feuer und Flamme

Der Mitbegründer der Band, Lars Ulrich, konnte seine Begeisterung bei der Ankündigung kaum zügeln. Bereits beim allerersten Sphere-Auftritt von U2 im Jahr 2023 sei ihm klar gewesen, dass Metallica dort unbedingt spielen müssten. "Etwa 12 Sekunden nach Beginn der Eröffnungsnacht der Sphere von U2 im Jahr 2023 dachte ich: 'Das müssen wir machen, das ist völliges Neuland!'", wird Ulrich unter anderem im US-amerikanischen "Rolling Stone" zitiert.

Laut der offiziellen Ankündigung sollen die Fans bei "Life Burns Faster" bewährte Live-Klassiker ebenso erleben wie Überraschungen aus dem gesamten Metallica-Katalog. Die immersive Technik der Sphere werde dabei völlig neue Dimensionen des Konzerterlebnisses ermöglichen.

Nach U2, die 2023 als erste Band überhaupt in der Sphere auftraten, waren auch schon die Eagles, die Backstreet Boys sowie No Doubt in der Kuppel in Las Vegas zu sehen - neben vielen anderen Acts.