Coldplay verlängern die Welttour "Music of the Spheres". Doch Fans in Deutschland müssen stark sein: Die Band wird im nächsten Jahr in Europa nur bei acht Konzerten in Großbritannien zu sehen sein.

Die britische Band Coldplay wird im Rahmen ihrer "Music of the Spheres"-Welttournee im kommenden Jahr noch einmal Konzerte in Europa geben - allerdings nur in ihrer Heimat. Das haben die Musiker rund um Frontmann Chris Martin (47) am 17. September bekanntgegeben.

Im August gastieren sie in ihrer Heimat

Geplant sind demnach zwei Konzerte im Craven Park Stadium in Hull (18. und 19. August) sowie sechs Auftritte im Londoner Wembley-Stadion (22., 23., 26., 27., 30. und 31. August). In ihrer Ankündigung betonten Coldplay, dass Hull und London die einzigen Städte in Europa sind, in denen sie 2025 auftreten werden. Der allgemeine Ticketverkauf beginnt am Freitag, 27. September. Die Hälfte der Tickets für die Shows in Hull soll an lokale Fans gehen. Die Band teilte zudem mit, dass zehn Prozent der Einnahmen aus den britischen Shows an den Music Venue Trust gespendet würden, der Veranstaltungsorte und Künstler in Großbritannien unterstützt.

Paul Lakin, Geschäftsführer des Rugby-League-Clubs Hull KR, dem Craven Park gehört, sagte laut BBC, die Veranstaltungen würden die größten werden, die die Stadt je erlebt habe. "Wir freuen uns wirklich, die größte Band der Welt nach East Hull zu bringen. Das Stadion ist nichts Neues für große Acts, aber das hier ist eine ganz andere Liga."

Seit Frühjahr 2022 touren sie um die Welt

Coldplay haben ihre "Music of the Spheres"-Tour im März 2022 in Costa Rica begonnen. In diesem Jahr gastierten sie in Europa - alle Konzerte waren ausverkauft. Station machten die Briten unter anderem in Düsseldorf, München, Wien, Rom, Helsinki und Budapest. Ende Oktober geht es bis Ende November nach Australien und Neuseeland. Für Fans, die es nicht zu den acht neuen Konzerten im nächsten Jahr nach Großbritannien schaffen, gibt es ein Trostpflaster: Am 4. Oktober erscheint das zehnte Studioalbum "Moon Music".