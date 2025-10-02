Mit acht neuen Folgen verabschiedet sich die beliebte Arztserie "Doktor Ballouz" um den empathischen Chefarzt aus der Uckermark vom Publikum. Auf Dr. Ballouz warten dramatische Herausforderungen.

Es wird emotional in der Uckermark. Nach vier Staffeln verabschiedet sich die ZDF-Primetime-Serie "Doktor Ballouz" von ihren Fans. Seit 2021 begleiten die Zuschauer Dr. Amin Ballouz, gespielt vom georgischen Schauspieler Merab Ninidze (59), durch den Krankenhausalltag einer kleinen Klinik in Brandenburg. Die Serie basiert auf der wahren Geschichte eines libanesischen Arztes, niedergeschrieben im Sachbuch "Deutschland draußen: Das Leben des Dr. Amin Ballouz, Landarzt" von Jasper F. Wenzel.

Die acht neuen Folgen tragen vielsagende Titel wie "Ein Sturm zieht auf", "Kollateralschaden", "Nur ein Wunder" und schließlich "Abschlussball". Sie spiegeln gesellschaftliche und regionale Themen wider, die den idyllischen, aber strukturschwachen Landstrich Brandenburg prägen. Die TV-Ausstrahlung der acht neuen Folgen erfolgt ab dem 2. Oktober, jeweils donnerstags um 20:15 Uhr mit Doppelfolgen. Die finale Staffel steht zudem in der ZDF-Mediathek bereit.

Vierte "Doktor Ballouz"-Staffel: Machtkämpfe und dramatische Wendungen

In der vierten Staffel steht der empathische Chefarzt Dr. Ballouz vor den größten Herausforderungen seiner Karriere. Eine neue ärztliche Direktorin betritt die Bühne: Dr. Angela Saad (Victoria Mayer, 49) hat einen klaren Auftrag - die Uckermark-Klinik sanieren oder schließen. Ihre Ankunft bringt das gesamte Gefüge der Klinik ins Wanken.

Die neue Chefin scheut keine drastischen Einschnitte. Zunächst soll die von Ballouz' Partnerin Eva (Helene Grass, 51) geleitete Wäscherei ausgelagert werden. Doch damit nicht genug: Dr. Saad greift massiv in die Arbeit des Chefarztes ein. Was folgt, ist ein erbitterter Machtkampf um den Chefarztposten, bei dem Dr. Ballouz plötzlich gegen seine Kollegen Dr. Barbara Forster (Julia Richter, 55) und Dr. Mark Schilling (Daniel Fritz, 40) antreten muss.

Während der Kampf um die Zukunft der Klinik tobt, geraten auch die persönlichen Beziehungen ins Wanken. Dr. Forster findet im neuen ärztlichen Assistenten Tom Renner (Stefan König, 40) eine neue Liebe. Doch die Romanze wird kompliziert, denn Tom ist ein alter Weggefährte von Dr. Saad. Ein Loyalitätskonflikt bahnt sich an.

Auch Dr. Schilling kämpft an mehreren Fronten. Neben gesundheitlichen Problemen muss er seine zerbrochene Beziehung zu Dr. Forster aufarbeiten. Schwester Carla (Haley Louise Jones, 36) versucht, sich endlich aus ihrer von Gewalt geprägten Beziehung zu befreien. Als Pfleger Vincent Patzke (Vincent Krüger, 34) ihrem Partner Michi (Nicolas Handwerker, geb. 1992) eine Abreibung verpasst, landet dieser ausgerechnet als Komapatient in der eigenen Klinik.

Schwester Beate (Caroline Scholze, geb. 1975) hat in der finalen Staffel ebenfalls ihre eigene Geschichte. Sie findet ihr Glück in dem attraktiven David (Benjamin Piwko, 45) - bis sich herausstellt, dass er ein kommunikatives Handicap hat...