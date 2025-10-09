"Das Duell um die Geld" geht in eine neue Runde. Die Streaming-Plattform Joyn hat nun verraten, wann die neuen Folgen starten - und mit welchen Gästen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf diesmal am Pokertisch sitzen.

"Das Duell um die Geld" kehrt mit neuen Folgen zurück. Wie Joyn jetzt ankündigte, laden die Gastgeber Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) ab Mittwoch, 29. Oktober 2025, wieder wöchentlich zum Quizpokern ein. Die acht neuen Episoden werden auf der Streaming-Plattform Joyn verfügbar sein.

Diese Stars werden am Pokertisch Platz nehmen Journalistin Anne Will (59), Comedian Felix Lobrecht (36) und Content Creator Tahsim Durgun (29) treten in Folge eins an. In der zweiten Ausgabe werden Musikerin Nina Chuba (26), Schauspieler Elyas M'Barek (43) und Moderator Johannes B. Kerner (60) am Pokertisch Platz nehmen.

Für die restlichen sechs Folgen sind folgende Prominente angekündigt: Die Sängerinnen und Sänger Kayla Shyx, Mark Forster, Alli Neumann, Montez und Smudo, ebenso wie Comedian Torsten Sträter und dessen Comedy-Kollege Axel Stein, die Schauspieler Nico Stank, Collien Ulmen-Fernandes und Kida Khodr Ramadan, die Moderatoren Oliver Welke, Katrin Bauerfeind, Melissa Khalaj und Louis Klamroth, sowie Autor Oliver Polak, Creative Director Thomas Hayo, Designer Guido Maria Kretschmer und Journalistin Anna Dushime.

Quizpokern: So funktioniert's

Beim Spieleabend, bei dem Oliver Kalkofe (60) als Quizmaster agiert, treffen Quiz auf Poker und Fachwissen auf Bluffen. In einem stilvollen Poker-Ambiente beantworten die prominenten Kandidaten aus Film, Fernsehen und Musik gemeinsam mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf Quizfragen und setzen am Spieltisch strategisch auf die vermutete richtige Antwort.

Im vergangenen Jahr feierte die Show nach einer siebenjährigen Pause ihr Comeback. Ursprünglich war "Das Duell um die Geld" 2015 Teil einer verlängerten Sondersendung der Late-Night-Show "Circus HalliGalli", bevor das Format 2016 einen eigenen Sendeplatz erhielt. Insgesamt wurden neun Folgen ausgestrahlt, unter anderem mit Gästen wie Sido, Nora Tschirner und Mark Forster, bevor die Show ab 2017 vorerst pausierte.