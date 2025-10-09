"Das Duell um die Geld" geht in eine neue Runde. Die Streaming-Plattform Joyn hat nun verraten, wann die neuen Folgen starten - und mit welchen Gästen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf diesmal am Pokertisch sitzen.
"Das Duell um die Geld" kehrt mit neuen Folgen zurück. Wie Joyn jetzt ankündigte, laden die Gastgeber Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) ab Mittwoch, 29. Oktober 2025, wieder wöchentlich zum Quizpokern ein. Die acht neuen Episoden werden auf der Streaming-Plattform Joyn verfügbar sein.