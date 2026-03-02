Acht Konzerte geplant: Anna-Maria Zimmermann geht 2027 zum ersten Mal auf Deutschland-Tournee

Im Frühjahr 2027 tourt Anna-Maria Zimmermann erstmals durch Deutschland. Fans in acht Städten können sich auf Shows der Schlagersängerin freuen. Der Ticketverkauf startet noch in dieser Woche.

Anna-Maria Zimmermann (37) feiert eine Premiere: Im März 2027 wird sie erstmals auf Deutschland-Tournee gehen. Ihre Konzertreise mit dem Titel "LIVE - 100 Prozent ich" führt die Partyschlagersängerin in acht deutsche Städte, wie der Veranstalter Semmel Concerts mitteilt. Der Name der Tour ist nicht zufällig gewählt: Auf ihrem Album "Sternstunden" von 2013 befindet sich der Song "100 % ich".

Ticketverkauf startet in wenigen Tagen Los geht es am 11. März 2027 im Kesselhaus in der Kulturbrauerei in Berlin, gefolgt von Auftritten in Hamburg (Große Freiheit 36, 12. März), Köln (Stadthalle Köln, 13. März) und Mannheim (Capitol, 14. März). Am 18. März steht sie in der Location Im Wizemann in Stuttgart auf der Bühne, am nächsten Abend im LOKwerk in Bielefeld. Am 20. März können Fans sie live im Täubchenthal in Leipzig erleben. Das letzte Konzert gibt sie am darauffolgenden Tag im Münchner Nachtwerk.

Der Ticketverkauf startet bereits an diesem Mittwoch (4. März) um 10 Uhr bei Eventim. Der reguläre Verkauf läuft ab Freitag (6. März), ebenfalls um 10 Uhr.

Seit über einem Jahrzehnt am Ballermann

Anna-Maria Zimmermann ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der deutschen Schlagerszene. Bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme an der dritten Staffel der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Sie belegte den sechsten Platz. Wenig später veröffentlichte sie ihre erste Single; das Debütalbum "Einfach Anna!" erschien 2010. Ihr bisher letztes Studioalbum "Sorgenfrei" kam 2018 auf den Markt.

Mit ihren Schlagersongs trat Zimmermann über zehn Jahre lang im Bierkönig am Ballermann auf. Nach einer einjährigen Pause wechselte sie im vergangenen Frühjahr in den Megapark.