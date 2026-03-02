Acht Konzerte geplant: Anna-Maria Zimmermann geht 2027 zum ersten Mal auf Deutschland-Tournee

Im Frühjahr 2027 tourt Anna-Maria Zimmermann erstmals durch Deutschland. Fans in acht Städten können sich auf Shows der Schlagersängerin freuen. Der Ticketverkauf startet noch in dieser Woche.
Anna-Maria Zimmermann (37) feiert eine Premiere: Im März 2027 wird sie erstmals auf Deutschland-Tournee gehen. Ihre Konzertreise mit dem Titel "LIVE - 100 Prozent ich" führt die Partyschlagersängerin in acht deutsche Städte, wie der Veranstalter Semmel Concerts mitteilt. Der Name der Tour ist nicht zufällig gewählt: Auf ihrem Album "Sternstunden" von 2013 befindet sich der Song "100 % ich".