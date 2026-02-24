Acht Jahre altes Video: CDU-Kandidat wegen Spruch über Schülerin in der Kritik

Kurz vor der Landtagswahl postet eine Grünen-Politikerin ein altes Video über Manuel Hagel. Es geht um einen Schulbesuch und eine Schülerin. „War Mist“, sagt Hagel nun.
Wenige Tage vor der Landtagswahl steht der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel wegen eines alten Videos in der Kritik. Die Grünen-Politikerin und Bundestagsabgeordnete Zoe Mayer aus Karlsruhe postete auf X ein Video, in dem der Ausschnitt eines Interviews mit Hagels zu sehen ist. Das Gespräch war bereits im Frühjahr 2018 auf Youtube veröffentlicht worden. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet.