Acht Episoden bei Apple TV+: Wheres Wanda?: Heike Makatsch geht Anfang Oktober auf die Suche

In Kürze veröffentlicht Apple TV+ mit "Where's Wanda?" seine erste deutschsprachige Serie. Für den Streamingdienst standen unter anderem Heike Makatsch, Axel Stein und Palina Rojinski vor der Kamera.

Wo steckt ihre Tochter Wanda? Diese Frage stellen sich Heike Makatsch (52) und Axel Stein (42) in einer neuen, achtteiligen Serie. "Where's Wanda?", eine Produktion der UFA Fiction, ist die erste deutschsprachige Serie des Streamingdienstes Apple TV+. Los geht es laut einer Pressemitteilung am 2. Oktober - mit den ersten beiden Folgen. Immer mittwochs sollen die weiteren Episoden erscheinen.

Deutsche Stars spionieren im Vorort

Bei "Where's Wanda?" handelt es sich um eine Schwarze Komödie. Schon vor Monaten ist die junge Wanda (Lea Drinda, 23) spurlos verschwunden. Dedo und Carlotta Klatt (Stein und Makatsch) machen sich auf die Suche nach ihrer Tochter, weil die Polizei nicht vorankommt. Die beiden nehmen das Heft in die Hand und können sich dank ihres Sohnes Ole (Leo Simon) Überwachungsgeräte besorgen. Erst wird die Nachbarschaft verwanzt, dann der halbe Vorort.

Lesen Sie auch

Neben Makatsch und Stein sind in der Serie viele weitere bekannte Gesichter zu sehen. Auftritte gibt es unter anderem auch von Multitalent Nikeata Thompson (43), Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski (39), deren Kollege Kostja Ullmann (40) und der insbesondere Dank der Prime-Video-Serie "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" aufstrebenden Jungdarstellerin Harriet Herbig-Matten (20). Zudem übernehmen Devid Striesow (50), Joachim Król (67) und Jasmin Shakeri Rollen.

Regie bei "Where's Wanda?" führten Christian Ditter und Tobi Baumann. Ersterer ist unter anderem bekannt für die US-Komödie "How to Be Single" und die Netflix-Serie "Biohackers", zweiterer etwa für die Miniserie "Faking Hitler", die Sitcom "Pastewka" und die Komödie "Der WiXXer".