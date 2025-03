Die Tochter von Snoop Dogg (53) hat unter dramatischen Umständen ihr erstes Kind bekommen. Wie Cori Broadus (25) auf ihrer Instagram-Seite mit einem Schwarz-Weiß-Bild eines winzigen Füßchens berichtet, ist das Kind drei Monate vor dem Geburtstermin auf die Welt gekommen.

Die einzige Tochter des Rappers schrieb am Freitag (28. Februar), dass sie und ihr Verlobter Wayne Deuce ihr erstes Kind bekommen haben. "Die Prinzessin" sei bereits nach sechs Monaten gekommen, heißt es darin. "Ich habe geweint und geweint, ich habe verglichen und verglichen und mir die Schuld gegeben, dass ich ihr nicht alles geben konnte, was sie brauchte. Aber egal was passiert, Gott zeigt mir immer wieder, dass ich sein Kind bin!" Die Kleine sei "perfekt", heißt es außerdem. Zu einem betenden Emoji schreibt Broadus außerdem: "Danke Gott, dass du mich so weit gebracht hast, trotz der Widrigkeiten, die ständig gegen mich gestellt werden."

Broadus erlitt Schwangerschaftsvergiftung

In ihrer Instagram-Story informiert Broadus darüber, dass das Baby per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist, nachdem die werdende Mutter wegen "einem schlimmen Fall von Blähungen" bereits am Donnerstag ins Krankenhaus gegangen war. Die Ärzte diagnostizierten das HELLP-Syndrom bei Broadus. Die im Volksmund auch "Schwangerschaftsvergiftung" genannte Krankheit äußert sich durch hohe Leberwerte und Blutarmut und kann für Mutter und Kind lebensbedrohlich sein. "Wenn ich noch ein paar Tage gewartet hätte, wäre es wirklich schlimm geworden", schreibt Snoop Doggs Tochter weiter.

Broadus ist das dritte Kind des Rappers und seiner Frau Shante Broadus (53), die seit bald 28 Jahren verheiratet sind. Die beiden teilen zudem die Söhne Corde (30) und Cordell (28). Dogg hat zudem einen Sohn, Julian (26), aus einer früheren Beziehung. Broadus' Tochter ist das achte Enkelkind des Rappers. Erst kürzlich hatte der Rapper im Gespräch mit "People" erzählt, dass seine Enkelkinder "mein Ein und Alles" seien.