Achim Klausner vom Revier Schönbuch: Unterwegs mit dem Förster des Jahres

Zeugen gesucht in Aidlingen Lkw muss ausweichen und kollidiert mit zwei Autos – Fahrerflucht

In Aidlingen ist am späten Freitagabend ein Auto in den Gegenverkehr geraten, woraufhin ein Lkw ausweichen musste und mit zwei geparkten Autos kollidierte. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht, die Polizei sucht Zeugen.