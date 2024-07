1 Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Markus Klümper/IMAGO/Markus Klümper

Explosion in Achern. Eine ehemalige Gaststätte steht in Flammen. Drei Menschen werden verletzt.











Link kopiert



Ein Mann soll in einer Arbeiterunterkunft in Achern mit einer Gasflasche hantiert haben, sodass es zu einer Explosion kam. Dabei sei der 60-Jährige schwer verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann wurde unter anderem mit schweren Verbrennungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Ob Lebensgefahr bestehe, war zunächst unklar.