Achern bei Offenburg 22-Jähriger von eigenem Traktor überrollt

Von red/lsw 28. April 2018 - 21:00 Uhr

Schwerer Unfall in Achern bei Offenburg. Foto: dpa

Zu einem tragischen Unfall ist es am Samstag in der Nähe von Offenburg gekommen. In Achern wurde ein junger Mann von seinem Traktor überrollt.

Achern - Ein 22 Jahre alter Traktorfahrer ist bei Achern in der Nähe von Offenburg von seinem eigenen Fahrzeug überrollt worden. Er wurde am Samstag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Zu dem Unfall kam es demnach, als der Traktor von einem Feldweg auf eine Straße fuhr. Dabei habe sich das Fahrzeug aufgeschaukelt. Der Fahrer fiel heraus und wurde überrollt. Der Traktor stoppte an einem Zaun.