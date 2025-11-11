Die Gerichtsmedizin hat die Todesursache des im Oktober verstorbenen Kiss-Mitgründers Ace Frehley untersucht und bestätigt, dass der Musiker an den Folgen eines Unfalls gestorben ist.
Die Gerichtsmedizin des Morris County stuft den Tod des Musikers Ace Frehley (1951-2025) im vergangenen Oktober als Unfall ein. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Der zuständige Gerichtsmediziner bestätigt laut des US-Promi-Portals "TMZ" in vorliegenden Unterlagen, dass der Kiss-Mitgründer an den Folgen eines stumpfen Traumas am Kopf - infolge eines Sturzes - verstorben ist.