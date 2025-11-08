Nur fünf Tage nach der Deaktivierung ihres Instagram-Accounts ist Britney Spears zurück auf der Plattform. Die Sängerin teilt ein Foto in Dessous und schwarzen Lederstiefeln und spricht über Grenzen setzen.
Britney Spears ist zurück: Nur fünf Tage nachdem die Sängerin ihren Instagram-Account deaktiviert hatte, meldete sie sich am Freitag, 7. November, mit einem neuen Beitrag zurück. Die 43-Jährige postete ein Foto, auf dem sie einen schwarz-weißen Spitzen-BH kombiniert mit grau-schwarzer Unterwäsche und schwarzen Lederstiefeln trägt.