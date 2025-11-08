Nur fünf Tage nach der Deaktivierung ihres Instagram-Accounts ist Britney Spears zurück auf der Plattform. Die Sängerin teilt ein Foto in Dessous und schwarzen Lederstiefeln und spricht über Grenzen setzen.

Britney Spears ist zurück: Nur fünf Tage nachdem die Sängerin ihren Instagram-Account deaktiviert hatte, meldete sie sich am Freitag, 7. November, mit einem neuen Beitrag zurück. Die 43-Jährige postete ein Foto, auf dem sie einen schwarz-weißen Spitzen-BH kombiniert mit grau-schwarzer Unterwäsche und schwarzen Lederstiefeln trägt.

In der Bildunterschrift schreibt die "Gimme More"-Interpretin: "So viel ist dieses Jahr passiert, es ist verrückt ... Ich versuche, nach meinen Möglichkeiten zu leben und das Buch 'Draw the Circle' bietet eine unglaubliche Perspektive." Im weiteren Text ermutigt Spears ihre Follower, ihre Grenzen zu definieren und zu schützen: "Hol dir deine Ballerina-Schuhe, deinen Kreis und übernimm die Kontrolle über deine Grenzen. Es ist unglaublich strikt und gewissermaßen eine Form des Gebets, aber bei so vielen endlosen Möglichkeiten im Leben ist es wichtig, du selbst zu sein und es einfach zu halten."

Rückkehr nach turbulenten Wochen

In den vergangenen Wochen gab es nach der Veröffentlichung der Memoiren ihres Ex-Mannes Kevin Federline viele Schlagzeilen um Spears. Ein Sprecher von Spears reagierte mit einer Stellungnahme gegenüber dem US-Magazin "People": "Angesichts der Nachrichten aus Kevins Buch profitieren wieder einmal er und andere von ihr, und das traurigerweise, nachdem die Unterhaltszahlungen mit Kevin beendet wurden. Alles, was ihr wichtig ist, sind ihre Kinder Sean Preston und Jayden James und ihr Wohlergehen während dieses Sensationalismus. Sie hat ihre Reise in ihren Memoiren detailliert beschrieben."

Fans hatten sich in den Wochen zuvor besorgt über mehrere Posts der Sängerin geäußert. Spears teilte Tanzvideos und deaktivierte die Kommentarfunktion bei Beiträgen mit kryptischen Bildunterschriften über ihre Kinder Jayden James und Sean Preston.

Britney Spears: "Ich will kein Mitleid"

Ein Video vom 7. Oktober zeigte die Sängerin mit blauen Flecken an den Armen sowie Bandagen an Händen und Handgelenken. Sie erklärte, eine Treppe hinuntergefallen zu sein, und schrieb über die Abreise ihrer beiden Söhne zurück nach Hawaii, wo sie bei Federline leben. "Meine Jungs mussten zurück nach Maui gehen", schrieb Spears dazu und erklärte, warum sie ihre teilweise kontroversen Tanzclips teilt: "Das ist die Art, wie ich mich durch Kunst ausdrücke und bete ... Ich bin nicht hier, um Besorgnis oder Mitleid zu bekommen, ich will nur eine gute Frau sein und besser werden ... und ich habe wunderbare Unterstützung, also habt einen brillanten Tag."

In ihrem aktuellen Instagram-Post schloss Spears mit einer rätselhaften Bemerkung: "Ich weiß, dass es auch eine verwirrende Seite gibt. Der Teufel steckt im Detail, aber dazu können wir später kommen."