Drei Wochen nach ihrer intimen Hochzeit in Kalifornien zeigten sich Selena Gomez und Benny Blanco nun zum ersten Mal öffentlich als Ehepaar. Bei der Academy Museum Gala in Los Angeles strahlte das frischvermählte Paar in eleganten Armani-Kreationen.

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) haben sich zum ersten Mal seit ihrer Hochzeit gemeinsam auf einem roten Teppich gezeigt. Bei der Academy Museum Gala 2025 im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles traten die frischgebackenen Eheleute am Samstag, den 18. Oktober, ihren großen Auftritt an.

Die Schauspielerin und der Musikproduzent strahlten vor den Fotografen um die Wette. Gomez trug eine maßgeschneiderte Kreation von Giorgio Armani Privé: ein schwarzes, trägerloses Samtkleid, kombiniert mit einer schwarzen Samtjacke mit Peak-Revers. Blanco entschied sich für einen mitternachtsblauen, doppelreihigen Samtanzug von Giorgio Armani mit einem marineblauen Seidenhemd.

Hochzeit vor drei Wochen in Santa Barbara

Gomez und Blanco haben sich am 27. September das Jawort gegeben. Die Zeremonie fand in Santa Barbara, Kalifornien, in kleinstem Kreis statt. Gomez verkündete die frohe Botschaft auf Instagram mit einer Serie emotionaler Fotos und der schlichten Bildunterschrift "9.27.25". Die Bilder zeigen das Paar in innigen Momenten: wie sie sich umarmen, Händchen halten und den besonderen Augenblick auskosten.

Für die Trauung wählte das Paar Outfits von Ralph Lauren. Gomez' Brautkleid bestach durch einen Neckholder-Schnitt mit floralen Details und einem dramatisch offenen Rücken. Blanco erschien im klassischen schwarzen Smoking mit Fliege.

Von der Verlobung zur Blitzhochzeit

Die Beziehung von Gomez und Blanco entwickelte sich in bemerkenswertem Tempo. Nachdem sie im Dezember 2023 ihre Liaison öffentlich gemacht hatten, folgte genau ein Jahr später, im Dezember 2024, die Verlobung. Blanco hielt bei einem romantischen Picknick mit Tacos - Gomez' Lieblings-Fast-Food - um ihre Hand an. Der Antrag wurde mit einem funkelnden Diamantring besiegelt.

Entspannte Hochzeitsvorbereitungen

Das Paar hatte im Vorfeld betont, eine "ziemlich lockere" Feier anzustreben, trotz zahlreicher prominenter Hochzeitsgäste wie Taylor Swift, Ed Sheeran oder Martin Short. Gomez und Blanco verrieten auch, dass Gewürzgurken zu den wenigen festen Punkten auf ihrer Hochzeits-Agenda gehörten - im Gegensatz zu dem traditionellen ersten Tanz.

Die Verbindung zwischen Gomez und Blanco begann lange vor ihrer romantischen Beziehung. Bereits 2019 arbeiteten sie gemeinsam an dem Song "I Can't Get Enough". Ihre Dating-Geschichte begann laut "People" im Juni 2023, blieb aber bis Dezember desselben Jahres unter dem Radar. Im März 2025 veröffentlichten sie ihr kollaboratives Album "I Said I Love You First... And You Said It Back".