Drei Wochen nach ihrer intimen Hochzeit in Kalifornien zeigten sich Selena Gomez und Benny Blanco nun zum ersten Mal öffentlich als Ehepaar. Bei der Academy Museum Gala in Los Angeles strahlte das frischvermählte Paar in eleganten Armani-Kreationen.
Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) haben sich zum ersten Mal seit ihrer Hochzeit gemeinsam auf einem roten Teppich gezeigt. Bei der Academy Museum Gala 2025 im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles traten die frischgebackenen Eheleute am Samstag, den 18. Oktober, ihren großen Auftritt an.