Academy Museum Gala in Los Angeles: Kim Kardashian posiert mit vollständig verhülltem Gesicht

Bei der Academy Museum Gala in Los Angeles sorgte Kim Kardashian für Aufsehen. Die Reality-Darstellerin erschien mit einer hautfarbenen Gesichtsmaske, die ihr komplettes Gesicht verhüllte. Darunter trug sie volles Make-up und aufwendige Frisur.

Praktisch blind ging Kim Kardashian am Samstagabend über den roten Teppich der Academy Museum Gala in Los Angeles. Der Grund dafür war allerdings kein Missgeschick, sondern eine bewusste Styling-Entscheidung: Ihr Kopf war vollständig von einer hautfarbenen Gesichtsmaske bedeckt.

"Margiela Couture", erklärte die 44-Jährige im Gespräch mit "Variety" auf dem roten Teppich. Designer Glenn Martens zeichne für den ungewöhnlichen Look verantwortlich. Die Reality-Darstellerin ließ durchblicken, dass die Entscheidung für dieses Outfit relativ spontan gefallen war. "Ich liebe Margiela", betonte Kardashian und verriet, dass sie extra ihren Lieblings-Make-up-Artist Mario aus New York einfliegen ließ. "Das war irgendwie eine Last-Minute-Sache, also bin ich mir sicher, dass er nicht so glücklich damit ist", scherzte sie.

Volles Styling unter der Maske

Auch wenn es für die Fotografen nicht ersichtlich war, verbarg sich unter der Maske laut Kardashian ein komplettes Styling. "Ich habe volles Haar und Make-up darunter", verriet die Unternehmerin. Immerhin hatte sie auch geplant, die Maske während der Gala abzunehmen.

Der hautfarbene, körperbetonte Look weckte bei Kardashian sofort Assoziationen zu ihrem eigenen Unterwäsche-Imperium. Die Ähnlichkeit zu Skims sei auch der Grund gewesen, warum sie sich für dieses spezielle Outfit aus der Margiela-Couture-Show entschieden habe. "Als die Margiela-Couture-Show herauskam, sah ich diesen Look und dachte: Das ist so Skims für mich."

Prominente Gästeliste

Ob die Reality-Darstellerin die Maske für das Abendessen und das Programm des Abends tatsächlich abnahm, wissen bisher nur die Teilnehmenden. Die Veranstaltung ehrte in diesem Jahr Penélope Cruz, Walter Salles, Bruce Springsteen und Bowen Yang. Das von Rolex präsentierte Event sammelt wichtige Unterstützung für die Ausstellungen, Filmvorführungen und Bildungsprogramme des Museums.

Zum Gala-Gastgeber-Komitee 2025 gehörten Stars wie Amy Adams, Laura Dern, Colman Domingo, Willem Dafoe, Goldie Hawn, Oscar Isaac, Zoë Kravitz, Julia Louis-Dreyfus, Lupita Nyong'o, Jenna Ortega, Winona Ryder, Chloë Sevigny, Tessa Thompson, Rachel Zegler sowie viele weitere Stars.