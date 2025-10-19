Academy Museum Gala in Los Angeles: Kim Kardashian posiert mit vollständig verhülltem Gesicht

Bei der Academy Museum Gala in Los Angeles sorgte Kim Kardashian für Aufsehen. Die Reality-Darstellerin erschien mit einer hautfarbenen Gesichtsmaske, die ihr komplettes Gesicht verhüllte. Darunter trug sie volles Make-up und aufwendige Frisur.
Praktisch blind ging Kim Kardashian am Samstagabend über den roten Teppich der Academy Museum Gala in Los Angeles. Der Grund dafür war allerdings kein Missgeschick, sondern eine bewusste Styling-Entscheidung: Ihr Kopf war vollständig von einer hautfarbenen Gesichtsmaske bedeckt.