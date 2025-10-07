Studenten-Oscars: Ludwigsburger Filmstudent holt Gold-Oscar in New York

Dass der Ludwigsburger Tobias Eckerlin mit seinem animierten Film „A Sparrow’s Song“ die begehrte Trophäe gewinnt, war klar – in New York setzte er seinem Erfolg nun die Krone auf.
Der Ludwigsburger Regisseur Tobias Eckerlin und sein Team sind bei den diesjährigen Studenten-Oscars zusammen mit Nachwuchstalenten aus aller Welt ausgezeichnet worden. Bei der Anreise zu den 52. Student Academy Awards in New York wussre Eckerlin bereits, dass er in der Sparte „Animation“ den Oscar holen wird. Neu war, dass er die Spitzen-Trophäe in Gold verliehen bekommen hat