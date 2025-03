Dokumentarfilm "No Other Land" gewinnt Oscar

1 Die Regisseure Yuval Abraham (l) und Basel Adra hatten bei der Berlinale im vergangenen Jahr den Dokumentarfilmpreis entgegengenommen. (Archivbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Bei der Berlinale 2024 sorgte «No Other Land» über die Vertreibung von Palästinensern im Westjordanland für Aufregung. 2025 erhält die Doku eines palästinensisch-israelischen Teams einen Oscar.











Link kopiert



Los Angeles - Der Dokumentarfilm "No Other Land" eines palästinensisch-israelischen Teams über die Räumung palästinensischer Dörfer im Westjordanland hat einen Oscar gewonnen. Die Regisseure Basel Adra und Yuval Abraham nutzten die Bühne in Los Angeles, um auf die Situation in ihrer Region hinzuweisen.