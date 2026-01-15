Academy Awards 2026: Danielle Brooks und Lewis Pullman präsentieren die Oscar-Nominierungen

Am 22. Januar geben Danielle Brooks (36) und Lewis Pullman (32) die diesjährigen Oscar-Nominierungen bekannt. Das teilt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences mit. Die Verkündung beginnt um 14:30 Uhr deutscher Zeit. Zunächst werden die Nominierungen in neun Kategorien vorgestellt, bevor nach einer kurzen Pause um 14:41 Uhr weitere Kategorien folgen. Die Ankündigung wird unter anderem live auf der offiziellen Website der Oscars und den Social-Media-Kanälen der Academy übertragen.

Brooks, die selbst bereits für einen Oscar nominiert war, ist unter anderem für ihre Rolle in "Die Farbe Lila" bekannt. Pullman stand zuletzt unter anderem für den Marvel-Film "Thunderbolts" vor der Kamera. Er ist der Sohn des berühmten Schauspielers Bill Pullman (72).

Zu den Favoriten auf die meisten Nominierungen gehört neben Ryan Cooglers (39) "Sinners" und Paul Thomas Andersons (55) "One Battle After Another" auch Chloe Zhaos (43) "Hamnet". In der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" zeichnet sich womöglich ein enges Rennen zwischen Timothée Chalamet (30) und Leonardo DiCaprio (51) ab. Chalamet hat in den vergangenen Wochen etwa bei den Critics' Choice Awards und den Golden Globes gewonnen. Die 98. Oscarverleihung findet am 15. März im Dolby Theatre statt.

Letztes Jahr räumte "Anora" ab

Bei der Oscarverleihung im vergangenen Jahr war "Anora" der großen Gewinner des Abends. Das Drama von Sean Baker (54) war in sechs Kategorien nominiert und konnte fünf Trophäen mit nach Hause nehmen, inklusive der als bester Film. "Der Brutalist" belegte mit drei Auszeichnungen den zweiten Platz, darunter der Oscar für Adrien Brody (52) als bester Hauptdarsteller.

Brody sorgte zudem für einen historischen Moment: Mit einer Rede von 5 Minuten und 40 Sekunden hielt er die längste Dankesrede in der Geschichte der Oscars und übertraf damit den vorangegangen Rekord von Greer Garson (1904-1996).