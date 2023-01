1 Goldig – einen Oscar hätte jeder gern. Foto: IMAGO/YAY Images/IMAGO/zkruger

Sie sind der Filmpreis schlechthin: Die Academy Awards, besser bekannt als Oscars. Wann werden die Nominierungen verkündet und wann steigt die Verleihung? Alle Infos.















Link kopiert

Sie sind der Abschluss und Höhepunkt der „Award Season“ in Hollywood: Die Academy Awards, landläufig auch Oscars genannt. Eine ganze Branche fiebert auf diesen Abend hin, die Nacht der Nächte.

In diesem Jahr werden die Oscars zum 95. Mal vergeben. Die Nominierungen werden am 24. Januar 2023 bekannt gegeben. Verliehen werden die Goldmänner dann am 12. März 2023. Durch den Abend wird der US-Late-Night-Host Jimmy Kimmel führen. Kimmel hatte bereits 2017 und 2018 die Oscars nominiert.

Ende Dezember hat die „Academy of Motion Picture Arts and Sciences“, die die Oscars alljährlich vergibt, in einigen Kategorien bereits eine Shortlist veröffentlicht. In der Kategorie „Bester Film international“ ist auch Edward Bergers „Im Westen nichts Neues“ vertreten – das Kriegsdrama kam gleich in fünf Sparten in die Vorauswahl. Die Neuverfilmung von Erich Maria Remarques Klassiker ist Deutschlands Oscar-Beitrag. Die Shortlist von 15 Filmen wird dann auf fünf Nominierte reduziert, die am 24. Januar verkündet werden.