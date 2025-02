Foto: imago images/isslerimages/isslerimages via www.imago-images.de

AC/DC kommt für drei Zusatzkonzerte im Sommer nach Deutschland. Am Freitagmorgen hat der Vorverkauf begonnen.

Der Anstrum auf die Tickets für die drei Zusatzkonzerte der Rocklegenden von AC/DC in Deutschland war erwartungsgemäß groß. Der Vorverkauf am Freitagmorgen lief aber problemlos.

Wer sich rechtzeitig in die virtuelle Warteschlange eingereiht hatte, war nach etwa einer Viertelstunde am Zug. Die Tickets für das Konzert in Karlsruhe waren für 165,50 Euro zu haben. Für das Konzert im Berliner Olympiastadion waren die Eintrittskarten ein paar Euro biliger. Der günstigste Sitzplatz war für 159,75 Euro zu haben.

AC/DC auf Europa-Tournee: Alle Konzerte im Überblick

26. Juni 2025: Prag, Airport Letňany

30. Juni 2025: Berlin, Olympiastadion

4. Juli: Warschau, PGE Narodowy

8. Juli: Düsseldorf, Open-Air-Park Düsseldorf

12. Juli: Madrid, Metropolitano Stadium

20. Juli: Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

24. Juli: Tallinn, Song Festival Grounds

28. Juli: Gothenburg, Ullevi

5. August: Oslo, Bjerke Racecourse

9. August: Paris, Stade De France

17. August: Karlsruhe, Messe Karlsruhe

21. August: Edinburgh, Murrayfield Stadium

AC/DC-Tour in Europa

Die AC/DC-Tour geht Ende August vorläufig zu Ende. Gut möglich, dass auch für einige der Konzerttermine im europäischen Ausland noch Tickets verfügbar sind. Städte wie Paris oder Madrid sind von Baden-Württemberg aus gut erreichbar.