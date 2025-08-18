AC/DC-Konzert in Karlsruhe: AC/DC-Merch: Von Kult, Trash und kleinen Sünden

Rot leuchtende Teufelshörnchen und High-Voltage-Kelche: Beim Konzert in Karlsruhe haben wir Eindrücke der schönsten Merchandise-Sünden gesammelt.
Aufblasbare Plastikgitarren, großformatige Flaggen, Gymnastiksäckchen, Schlüsselanhänger, Armbänder und kleine Bierkühler – das konsumierende Herz kann sich an den vielen Merchandise-Ständen bei einem AC/DC-Konzert sättigen. So auch am Sonntagabend beim Auftritt der Hardrocker auf dem Karlsruher Messegelände. Fan zu sein bedeutet nun einmal Hingabe – und damit mehr, als jede Songzeile in- und auswendig zu kennen. Es muss mehr sein, es muss Merch sein!