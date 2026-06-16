Abzocke mit Guthaben: Darum gibt es bald keine Steam-Geschenkkarten mehr im Handel

Steam-Geschenkkarten werden aus dem Einzelhandel genommen. Grund sind Betrugsfälle, bei denen Kriminelle ihre Opfer zum Kauf von Guthabenkarten drängen. Nutzer sollten die wichtigsten Warnsignale kennen.
Wohl jeder kennt sie, die Guthaben- beziehungsweise Geschenkkarten, die häufig im Supermarkt oder in Elektronikmärkten in der Nähe der Kasse hängen und etwa auch in Tankstellen oder im Kiosk zu finden sind. Für die beliebte PC-Gaming-Plattform Steam gibt es im Einzelhandel solche Karten ebenfalls. Doch die Steam-Karten sollen aus den Regalen und von Ständern verschwinden.