„Abzocke!!!“: Blitzer am Aildlinger Ortseingang besprüht

1 Botschaft in Wut-Rot: Besprühter Blitzeranhänger am Aidlinger Ortseingang. Foto: Langner

War da jemand sauer, weil ihn ein Blitzer erwischt hat? Am Aidlinger Ortseingang hat jemand mit roter Sprühfarbe einen sogenannten Enforcement Trailer besprüht.











Der Regen prasselt an diesem dunkelgrauen Sonntagnachmittag in Strömen auf den grauen Blitzeranhänger kurz vor dem Nettomarkt am Aidlinger Ortseingang, der Sprühfarbe können die Wassermassen aber nichts anhaben. „Abzocke!!!“, lautet die Botschaft in wut-roten Buchstaben, die offenbar jemand in der Nacht zuvor auf die von der Straße abgewandte Seite des sogenannten „Enforcement Trailers“ gesprüht hat. Auf der Frontseite ist die Scheibe, hinter der sich Kamera und Blitzer befinden, ebenfalls mit roter Farbe übersprüht. War da jemand sauer, weil er vom strengen Automatenauge des Gesetzes beim Rasen erwischt wurde?