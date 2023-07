1 Harte Sache: VfB-Coach Tim Walter (links) geht während des Trainings beherzt in den Zweikampf mit Holger Badstuber. Foto: Baumann

Trainer Tim Walter hat sich in der Innenverteidigung festgelegt: Holger Badstuber spielt am Sonntag beim 1. FC Heidenheim. Für den Routinier des VfB Stuttgart ist das eine Chance – vielleicht die letzte.









Stuttgart - Marc Oliver Kempf hat seinen Platz gefunden. Auf dem Feld und außerhalb. Er ist in der Innenverteidigung des VfB Stuttgart gesetzt, und der Fußball-Zweitligist versucht, den neuen Kapitän zur Führungsfigur aufzubauen. Also rückt der 24-Jährige vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim an die Seite von Tim Walter. Der Trainer und sein Abwehrchef stehen vor dem Stresstest beim schwäbischen Rivalen öffentlich Rede und Antwort. Die wichtigste personelle Frage dabei: Wer spielt eigentlich neben Kempf im Abwehrzentrum?