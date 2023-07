Abtreibungsrecht in den USA

Überraschend war sie nicht, das Urteil der konservativen Richtermehrheit des obersten US-Gerichtshofs gegen das liberale Abtreibungsrecht, aber weitreichend. Evangelikale und weiße Konservative werten das als Sieg in einem seit fast 50 Jahre währenden Kulturkampf. Für sie ist die seit 1973 geltende Regelung ein Fanal für alles, was sie verabscheuen: eine offene Gesellschaft, Gleichberechtigung, Rechte für sexuelle und ethnische Minderheiten. Sie setzen auf eine buchstabengetreue Auslegung der Verfassung – und werden versuchen, so weitere moderne Grundrechte auszuhebeln.