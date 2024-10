Abtreibung in den USA: Sally Field spricht über illegale Abtreibung mit 17

1 Sally Field spricht offen über ihre Abtreibung mit 17. Foto: ddp/CAMERA PRESS/ED/JL/A.M.P.A.S.

Sally Field hat in einem Instagram-Clip über ihre Abtreibung im Alter von 17 Jahren gesprochen. Die Schauspielerin will sich damit für Kamala Harris bei der US-Wahl einsetzen.











Link kopiert



US-Schauspielerin Sally Field (77) hat in den sozialen Medien über ihre Abtreibung gesprochen. In einem Instagram-Post erklärte sie: "Ich habe so lange gezögert, meine schreckliche Geschichte zu erzählen. Es war in einer Zeit, die noch schlimmer war als heute. Eine Zeit, in der Verhütungsmittel nicht ohne Weiteres verfügbar waren und wenn, dann nur, wenn man verheiratet war." Sie habe das Gefühl, "dass so viele Frauen meiner Generation ähnliche traumatische Erfahrungen gemacht haben, und ich fühle mich stärker, wenn ich an sie denke. Ich glaube, dass sie wie ich für ihre Enkelkinder und alle jungen Frauen in diesem Land kämpfen wollen."