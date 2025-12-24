Absurder Spruch ihrer Lehrerin: Kate Winslet sollte sich mit Dicke Mädchen-Rollen arrangieren

Kate Winslet spricht offen über eine demütigende Erfahrung aus ihrer Jugend. Eine Schauspiellehrerin prophezeite ihr damals, sie müsse sich mit "Rollen für dicke Mädchen" zufriedengeben. Heute hat die Oscar-Preisträgerin eine klare Botschaft.
Worte können tiefe Wunden hinterlassen - das weiß Kate Winslet (50) nur zu gut. In der BBC-Radio-4-Sendung "Desert Island Discs" erinnerte sich die Oscar-Preisträgerin an einen Moment, der sie bis heute nicht loslässt. Als Teenager mit dem Traum von der großen Karriere bekam sie von einer Schauspiellehrerin einen Satz zu hören, der wie ein Schlag ins Gesicht war.