Absurder Spruch ihrer Lehrerin: Kate Winslet sollte sich mit Dicke Mädchen-Rollen arrangieren

Kate Winslet spricht offen über eine demütigende Erfahrung aus ihrer Jugend. Eine Schauspiellehrerin prophezeite ihr damals, sie müsse sich mit "Rollen für dicke Mädchen" zufriedengeben. Heute hat die Oscar-Preisträgerin eine klare Botschaft.

Worte können tiefe Wunden hinterlassen - das weiß Kate Winslet (50) nur zu gut. In der BBC-Radio-4-Sendung "Desert Island Discs" erinnerte sich die Oscar-Preisträgerin an einen Moment, der sie bis heute nicht loslässt. Als Teenager mit dem Traum von der großen Karriere bekam sie von einer Schauspiellehrerin einen Satz zu hören, der wie ein Schlag ins Gesicht war.

"Ich war ein bisschen stämmig", erzählte Winslet in der Sendung. Als sie begann, die Schauspielerei ernst zu nehmen und eine Kinderagentin hatte, sprach besagte Lehrerin Klartext: "Nun, Liebes, du wirst eine Karriere haben, wenn du bereit bist, dich mit den Rollen für dicke Mädchen zufriedenzugeben."

Winslets trockener Kommentar heute: "Schau mich jetzt an." Es sei erschreckend, was Menschen zu Kindern sagten.

Kein Einzelfall für den "Titanic"-Star

Es ist nicht das erste Mal, dass die Britin über verletzende Kommentare zu ihrem Körper spricht. Erst im vergangenen Jahr enthüllte sie, wie ein Crewmitglied bei den Dreharbeiten zum Weltkriegsdrama "Lee" vorschlug, sie solle sich in einer Bikini-Szene gerader hinsetzen - um ihre "Bauchröllchen" zu verstecken. Winslet kämpft seit Langem für ein authentisches Körperbild. Bereits 2003 wetterte sie gegen ein "GQ"-Cover, auf dem ihr Aussehen ihrer Meinung nach digital verändert worden war.

Doch nicht nur beim Thema Körper muss sich in der Branche einiges ändern, findet die Schauspielerin. In "Desert Island Discs" sprach sie auch über ihre Erfahrungen als Regisseurin ihres Debütfilms "Goodbye June". Dabei habe sie Dinge zu hören bekommen, die man einem Mann niemals sagen würde.

"Das würde man einem Mann nicht sagen"

"Da sagen sie dann Sachen wie: 'Vergiss nicht, selbstbewusst bei deinen Entscheidungen zu sein'", berichtete Winslet. Ihre Reaktion darauf? "Rede nicht mit mir über Selbstbewusstsein - denn wenn es etwas gibt, das mir nie gefehlt hat, dann ist es genau das." Diese Person würde so etwas niemals zu einem Mann sagen, ist sie überzeugt. Es gebe noch "so viel, das wir verlernen müssen" in Bezug darauf, wie mit Frauen im Film gesprochen werde.