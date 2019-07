Kleinflugzeug in Wettersteingebirge bei Leutasch abgestürzt

Unglück in Tirol

In Tirol ist am Donnerstag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Details zum Unglück waren zunächst nicht bekannt.

Leutasch - Ein Kleinflugzeug ist in den Tiroler Alpen nahe der Grenze zu Deutschland abgestürzt. Der Unfall sei tödlich gewesen, es sei aber unklar, wie viele Menschen in der Maschine gewesen seien, sagte eine österreichische Polizeisprecherin am Donnerstagabend.

Das Flugzeug sei im Wettersteingebirge auf dem Gebiet der Gemeinde Leutasch abgestürzt. Leutasch ist wenige Kilometer von Garmisch-Partenkirchen entfernt. Details waren zunächst nicht bekannt.