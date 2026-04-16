Abstimmungen im Bundestag: Diese Bundestagsabgeordneten aus dem Südwesten fehlten besonders oft

Grundsätzlich sind Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg nicht weniger diszipliniert als die aus anderen Ländern, was Abstimmungen angeht. Es gibt aber auch Ausreißer.
Die Teilnahme von Bundestagsabgeordneten aus Baden-Württemberg an namentlichen Abstimmungen im Parlament in Berlin in den vergangenen zwölf Monaten klafft weit auseinander. Während beispielsweise die Hälfte der Mandatsträger der CDU aus dem Südwesten einer Erhebung unserer Zeitung nach nicht eine der 46 namentlichen Abstimmungen verpasste, kommen Linke oder AfD auf einen viel schlechteren Schnitt.