Abstimmung über Umweltschutz: EU-Parlament will weniger Waldschutz

EU-Parlament will weniger Waldschutz

1 Jeden Tag werden riesige Flächen im Regenwald abgeholzt. Neue Gesetze der EU sollen das verhindern, doch die Kritik daran ist laut. Foto: dpa/Andre Penner

Im Streit um ein EU-Gesetz gegen Abholzung stimmen die Abgeordneten nach heftigem Streit mit knapper Mehrheit für einen Aufschub und ein Abschwächen der Regeln.











Der verschärfte Schutz des Regenwaldes geht in die Warteschleife. Eine Mehrheit des Europaparlaments hat sich am Donnerstag nicht nur für die Verschiebung des EU-Gesetzes gegen die Abholzung ausgesprochen, sondern auch eine Abschwächung der Regeln gefordert. Die Abgeordneten der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) um CDU und CSU und aus den Rechtsaußen-Fraktionen stimmten in Brüssel dafür, zahlreiche Länder weitgehend von den neuen Vorschriften auszunehmen.