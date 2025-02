Abstimmung Stuttgarter/In des Jahres: Frida Kraus – Die Spaziergängerin

Die munteren, älteren Damen um Frieda Kraus gehören zum Ortsbild von Giebel. Jeden Dienstag treffen sie sich zum Spaziergang, aber nicht nur das: Vor dem Start werden mit großen Armbewegungen die Wolken weggeschoben und dann werden kleine gymnastischen Übungen auf dem Platz gemacht. Die Knöchel kreisen lassen, die Arme weit auseinander.

Niemand kommt in Sportkleidung, denn die Übungen lassen sich auch in Hut und Mantel ausführen. Dass ausschließlich Frauen mit von der Partie sind, war nicht beabsichtigt, sondern hat sich im Lauf der Zeit so ergeben. Nichts hält die Spaziergängerinnen von ihrem wöchentlichen Ausflug ab, nur Glatteis. Es wird geplaudert gelacht und das ist auch der Grund, weshalb Ingrid Lux als Patin Frieda Kraus für den Ehrenamtspreis vorgeschlagen hat, denn hier finden alle, die sonst niemand zum Spazierengehen hätten, eine Gemeinschaft, in der sie sich wohlfühlen.

