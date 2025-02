Abstimmung Stuttgarter/in des Jahres: Anette Spitzenpfeil – Die Paddlerin

1 Kandidatin Anette Spitzenpfeil Foto: /Ingo Dalcolmo

Noch bis 3. Februar können Leserinnen und Leser online darüber abstimmen, wer unseren Ehrenamtspreis Stuttgarter/in des Jahres 2024 gewinnt. Anette Spitzenpfeil ist eine der Kandidatinnen. Mit kreativen Ideen leitet sie eine Krebs-Selbsthilfegruppe.











Link kopiert



Wenn die Pink Broncos mit ihrem Drachenboot über den Neckar gleiten, ahnt niemand, was diese begeisterten Ruderinnen verbindet. Sie alle haben die Horrordiagnose Brustkrebs hinter sich. Anette Spitzenpfeil hat die in der Frauenselbsthilfegruppe Krebs die Idee vom Pink Paddeling mit Organisationstalent und nachdrücklichem Engagement für die finanzielle Förderung durch die AOK, der Suche nach einer Trainerin und der Kooperation mit dem Kanuklub Stuttgart verwirklicht. Frauen, die nicht mit im Drachenboot sitzen, finden in der Gruppe Angebote: Es werden kreative Texte geschrieben, es wird gemalt, gekocht und es werden Ausflüge gemacht.