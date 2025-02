Abstimmung Stuttgarter/in des Jahres: Elka Edelkott und Katja Walterscheid – Die Menschenrechteanwältinnen

1 Kandidatinnen: Katja Walterscheid (links) und Elka Edelkott. Foto: /Ingo Dalcolmo

Noch bis 3. Februar können Leserinnen und Leser online darüber abstimmen, wer unseren Ehrenamtspreis Stuttgarter/in des Jahres 2024 gewinnt. Elka Edelkott und Katja Walterscheid zählen zu den Kandidatinnen. Im Tandem unterstützen sie mit ihrem Verein Just Human verfolgte queere Menschen und Geflüchtete.











Elka Edelkott und Katja Walterscheid haben mit ihrem Verein Just Human rund 20 humanitäre Projekte weltweit angestoßen. So leisten sie direkte Hilfe für Geflüchtete in griechischen Lagern, betreiben ein Schutzhaus für Frauen und Kinder in Athen, helfen Geflüchteten aus der LSBTTIQ-Community, sind bei der Finanzierung eines Schutzhauses für Frauen in Südafrika beteiligt und geben Geld für die medizinische Hilfe für Schwerkranke in Sierra Leone. Viel Leid haben die beiden Aktivistinnen vor Ort gesehen und den Verein Just Human gegründet, um konkret aktiv werden zu können.