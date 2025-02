Abstimmung Stuttgarter/in des Jahres: Claudia Hauger – Die Farmerin

1 Kandidatin Claudia Hauger steht zur Abstimmung. Foto: /Ingo Dalcolmo

Noch bis 3. Februar können Leserinnen und Leser online darüber abstimmen, wer unseren Ehrenamtspreis Stuttgarter/in des Jahres 2024 gewinnt. Claudia Hauger ist eine der Kandidatinnen. Sie r hält alle Fäden für das Funktionieren der Jugendfarm Weilimdorf in den ihren Händen.











Wenn andere ins Bett gehen, sitzt Claudia Hauger in mancher Nacht noch am PC und erledigt Büroarbeiten für die Jugendfarm Weilimdorf. Als Mutter mehrerer Töchter ist sie in die Vorstandsarbeit des Vereins hineingestolpert. Eigentlich wollte sie nur ein wenig mithelfen, als ihre Kinder regelmäßig auf der Jugendfarm Stockbrot gebraten haben oder die Ziegen, Ponys, Hühner und Kaninchen gestreichelt und versorgt haben. Mittlerweile managt sie seit mehreren Jahren die Jugendfarm: Sammelt Spenden, macht die Buchhaltung und packt nicht nur aktuell auf der Baustelle für ein neues Jugendfarmgebäude mit an, sondern versorgt als Tierpatin zusammen mit ihren Kindern an den Wochenenden auch die Tiere.