Abstimmung in vollem Gange: Diese Jugendwörter nutzt Susanne Daubner inzwischen selbst

Jedes Jahr verliest Nachrichtensprecherin Susanne Daubner die Jugendwörter des Jahres – doch welche davon nutzt sie selbst?

Es ist wieder so weit: Die Wahl zum Jugendwort des Jahres ist in vollem Gange. Wenn Nachrichtensprecherin Susanne Daubner jährlich die zur Auswahl stehenden Wörter verliest, ist das für viele wohl fast schon ein ikonischer Moment – mit ihrer unverkennbaren Stimme hat die beliebte Moderatorin Daubner geradezu Kultstatus – und das gerade unter Jugendlichen. Kein Wunder, denn im Interview verrät sie jetzt, dass sie einige Jugendbegriffe längst selbst nutzt.

Ohne lange zu überlegen, entgegnet Daubner darauf: „Tatsächlich, Ehrenfrau und Ehrenmann finde ich richtig cool und also Digga muss ich sagen, habe ich tatsächlich vorher schon benutzt“, erzählt sie mit einem Lachen. Außerdem gefalle ihr das Wort „goofy“, wie sie preisgibt, gut, da wir ja alle mal etwas tollpatschig seien, erklärt Daubner dazu. Die gesamte Sendung können Sie hier sehen.

Jugendwort des Jahres – ohne Daubner nicht möglich

Im Jahr 2024 der Schock für viele Fans: Die sympatische Moderatorin wolle „auch gerne mal anderen den Vortritt lassen“, teilt sie mit. Ein anderer Kollege oder eine andere Kollegin solle nun die Begriffe verlesen, heißt es. Daubner-Fans waren enttäuscht, wovon der Internetstar so berührt war, dass er schließlich doch wieder einsprang.

Nachrichtensprecherin Daubner ist unter Jugendlichen sogar so beliebt, dass sie ein ganz eigenes Jugendwort bekommen hat: „Daubnern“. Der Begriff kann genutzt werden, wenn jemand etwas Lustiges möglichst seriös zum Ausdruck bringt – eben genau wie Susanne Daubner bei den Jugendwörtern des Jahres.

Wetten mit Susanne Daubner

Die Tagesschau-Sprecherin ist gespannt, welches Wort dieses Jahr das Rennen machen, wie sie im Interview verrät. Sie schlägt vor, darüber eine Wette in der Redaktion abzuschließen. Dabei stehen folgende Wörter in diesem Jahr noch zur Auswahl:

„Das crazy“

„Goonen“

„Checkst du“

Wer bisher noch nicht für eines der Wörter abgestimmt hat, kann das noch bis zum 8. Oktober tun. Stimmen Sie jetzt ab und entscheiden Sie mit, welches Jugendwort Susanne Daubner in der Tagesschau als Sieger verkünden soll.