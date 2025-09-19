Abstimmung in vollem Gange: Diese Jugendwörter nutzt Susanne Daubner inzwischen selbst

Jedes Jahr verliest Nachrichtensprecherin Susanne Daubner die Jugendwörter des Jahres – doch welche davon nutzt sie selbst?
Es ist wieder so weit: Die Wahl zum Jugendwort des Jahres ist in vollem Gange. Wenn Nachrichtensprecherin Susanne Daubner jährlich die zur Auswahl stehenden Wörter verliest, ist das für viele wohl fast schon ein ikonischer Moment – mit ihrer unverkennbaren Stimme hat die beliebte Moderatorin Daubner geradezu Kultstatus – und das gerade unter Jugendlichen. Kein Wunder, denn im Interview verrät sie jetzt, dass sie einige Jugendbegriffe längst selbst nutzt.