Führt Basketball-Star Dennis Schröder die deutsche Mannschaft bei den Olympischen Sommerspielen als Fahnenträger an? Das berichten nun mehrere Medien übereinstimmend.

NBA-Basketballstar Dennis Schröder (30) soll bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele am Freitag (26. Juli) in Paris die deutsche Mannschaft als Fahnenträger präsentieren. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend, darunter die "Frankfurter Allgemeine" und "Bild".

Demnach soll der gebürtige Braunschweiger die Wahl am Montag (22. Juli) zusammen mit einer deutschen Athletin gewonnen haben. Offiziell wird der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) die Wahlergebnisse aber am kommenden Mittwoch (24. Juli) bei einer Pressekonferenz verkünden.

Lesen Sie auch

Hat er sich gegen Zverev und Reitz durchgesetzt?

Dennis Schröder hätte sich im Voting damit gegen starke Konkurrenz in Form von Tennis-Star Alexander Zverev (27) und Sportschütze Christian Reitz (37) durchgesetzt. Der Kapitän des Basketball-Weltmeisters wäre der erste deutsche Athlet mit dunkler Hautfarbe - und nach Dirk Nowitzki (46) der zweite Basketballspieler - in dieser Rolle. Nowitzki hatte die Position des deutschen Fahnenträgers 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking inne.

Dennis Schröder: "Wäre eines der besten Dinge in meinem Leben"

Schon vor einigen Tagen machte Schröder auf Instagram im Rahmen der Abstimmung in einem Post deutlich, was ihm die Position des Fahnenträgers bei Olympia bedeuten würde. "Wäre historisch!!! Jeder muss seine extreme Liebe und Unterstützung zeigen, damit das geschieht... Es wäre eines der besten Dinge in meinem Leben, Deutschland zu vertreten und die deutsche Flagge zu tragen!!!", schrieb er zu einem Foto von sich samt deutscher Fahne.

Um die Position der weiblichen Fahnenträgerin kämpften in der Abstimmung übrigens Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl (38), Judoka Anna-Maria Wagner (28) und Fußballprofispielerin Alexandra Popp (33). Wer von ihnen gewonnen hat, ist noch nicht bekannt.

Die Olympischen Sommerspiele in Paris starten am Freitag, 26. Juli, und finden bis Sonntag, 11. August, statt.