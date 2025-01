Abstimmung im Bundestag: Klatsche für Merz und AfD

Redaktion 31.01.2025 - 06:57 Uhr , aktualisiert am 31.01.2025 - 17:15 Uhr

1 Auch die heutige Sitzung wird wieder live übertragen. Foto: Matthias Wehnert / shutterstock.com

Hier können Sie nach der Abstimmung über das Zustrombegrenzungsgesetz bei der am Abend weiter laufenden Debatte im Bundestag live zusehen.











Link kopiert



Am Freitag, dem 31. Januar 2025, stimmte der Bundestag über das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz ab. Die Sitzung war um die Mittagszeit stundenlang unterbrochen. Eine Rücküberweisung der Vorlage in die Ausschüsse wurde mit einer Mehrheit aus CDU/CSU, AfD, FDP und BSW gegen die Stimmen von Rot-Grün abgelehnt. Um 16.30 hat die namentliche Abstimmung in zweiter Lesung begonnen.