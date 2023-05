So könnte es den VfB Stuttgart schon am Sonntag erwischen

Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga

19 Dem VfB Stuttgart droht mit seinem Maskottchen Fritzle der bittere Gang in die zweite Liga. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Spannung steigt rund um den VfB Stuttgart. Denn die Mannschaft hat sich in eine Lage manövriert, die früher als gedacht fatal für den Club enden könnte.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga spitzt sich zu. Bereits am kommenden Spieltag können Entscheidungen fallen – und die betreffen nicht nur den Tabellenletzten Hertha BSC. Auch der VfB Stuttgart könnte nach dem 1:1 gegen Bayer Leverkusen bereits am Sonntag dazu verdammt sein, nächste Saison in der zweiten Liga zu spielen.